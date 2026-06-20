Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 - Reprodução / Instagram

Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2026 13:20

Rio - Ronaldinho Gaúcho adicionou mais um capítulo surpreendente à sua coleção de momentos inusitados fora dos gramados. Segundo informações do jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o craque de 46 anos fechou um acordo para se tornar o novo acionista e investidor do Ravenna, equipe que disputa a terceira divisão da Itália.



A negociação foi facilitada pela forte ligação do "Bruxo" com Ignazio Cipriani, proprietário do Ravenna, e com o vice-presidente honorário do clube, Ariedo Braida, dirigente responsável por levá-lo ao Milan em 2008. O anúncio formal da parceria está agendado para a próxima terça-feira (23), durante um evento em Miami, nos Estados Unidos.

Como parte de uma grande estratégia de marketing, o brasileiro será inscrito oficialmente na lista de atletas para a temporada 2026/27. Apesar de não atuar profissionalmente desde 2015, quando defendeu o Fluminense, Ronaldinho vai participar da pré-temporada e deve atuar em uma partida festiva.



O objetivo do clube com o novo reforço nos bastidores é buscar o tão sonhado acesso. Na última temporada, o Ravenna bateu na trave e acabou eliminado nos playoffs da terceira divisão diante da Salernitana.

