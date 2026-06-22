Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 09:51

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, como qualquer pessoa já passou por situações complicadas na vida amorosa. A beldade conta que a experiência a ajudou na formação como mulher para não repetir os erros do passado.

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"Aprendi a me valorizar mais, a ouvir minha intuição e a não me contentar com menos do que mereço. Também entendi que o amor-próprio deve estar acima de qualquer dependência emocional", disse em entrevista ao site "Popular".

A modelo afirmou que decepções repetidas acabam arruinando um relacionamento. As pessoas devem colocar limites nas suas relações.

"Quando alguém te decepciona repetidamente, chega um momento em que você entende que essa pessoa não merece mais ocupar um espaço na sua vida. Não estou falando por raiva, mas sim pela decisão de impor limites", concluiu.