Novo escudo do Real Club Deportivo A Coruña, da Espanha - Reprodução / Instagram @rcdeportivo

Novo escudo do Real Club Deportivo A Coruña, da EspanhaReprodução / Instagram @rcdeportivo

Publicado 25/06/2026 15:11

Espanha - O tradicional Deportivo La Coruña oficializou uma mudança em sua identidade centenária. A partir de agora, o clube espanhol passa a se chamar Real Club Deportivo A Coruña (ou Real Club Deportivo da Coruña, em galego).

A decisão foi sacramentada após uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual 79,41% dos sócios votaram a favor da alteração. O pleito contou com a participação de 55,9% dos associados aptos a votar e foi respaldado pelos acionistas.



A troca de nome atende a uma legislação local que estabelece o termo "A Coruña" como a denominação oficial para a cidade da Galícia, estreitando os laços culturais e geográficos entre a instituição e a sua região. Como consequência direta da aprovação, o icônico escudo da equipe também passará por uma mudança visual para estampar a nova grafia.



Fundado em 1906 e vindo de um acesso recente à primeira divisão da Espanha, o clube tem uma história profundamente ligada ao futebol brasileiro. Foi na equipe galega que craques como Mauro Silva, Bebeto e Djalminha fizeram história nos anos 1990 e 2000.

*Reportagem de Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria