Yago Dora venceu a etapa de Saquarema - Thiago Diz/WSL

Yago Dora venceu a etapa de SaquaremaThiago Diz/WSL

Publicado 26/06/2026 15:00

Rio - Deu Brasil na etapa de Saquarema na Liga Mundial de Surfe (WSL). Atual campeão mundial, o surfista paranaense Yago Dora venceu o italiano Leonardo Fioravanti, novo líder do ranking, por 15,00 a 13,37, e conquistou o título do circuito carioca.

"Vencer essa etapa do Brasil depois de ser campeão mundial, vir aqui, comemorar uma vitória no Brasil é especial demais. Estou bem animado para o restante da temporada. Senti que, em algumas etapas, a vitória estava perto, e ela veio aqui. Veio no melhor momento possível", disse Yago Dora.

Foi a segunda vitória de Yago Dora em Saquarema. O atual campeão mundial venceu a etapa pela primeira vez em 2023. No ano passado, os americanos Cole Houshmand e Griffin Colapinto foram finalistas e encerraram uma sequência de seis vitórias consecutivas dos brasileiros.

Yago Dora chegou à final após vencer o australiano Ethan Ewing na semifinal por 14,30 a 11,67, enquanto Leonardo Fiovaranti eliminou o carioca João Chianca. Nascido em Saquarema, Chumbinho era o atleta da casa, mas perdeu na semifinal para o novo líder do ranking mundial por 13,00 a 10,10.



Na decisão, Yago Dora saiu atrás do italiano, que adotou a mesma estratégia da semifinal em pegar muitas ondas no começo. Porém, o atual campeão mundial conseguiu um lindo aéreo com nota 8,50 para virar a bateria e conseguir a vitória em Saquarema.