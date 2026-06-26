Yago Dora venceu a etapa de SaquaremaThiago Diz/WSL
Yago Dora vence italiano na decisão e conquista título da etapa de Saquarema
Brasileiro fatura título da etapa carioca pela segunda vez na carreira
Espanha conta com falha de Muslera e vence Uruguai, que está eliminado
Já a seleção espanhola avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H
Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e conquista classificação histórica na Copa
Estreantes em Mundiais, cabo-verdianos vão enfrentar a Argentina na próxima fase
Vitor Eudes, do Fluminense, é internado e vira desfalque em intertemporada
Goleiro está bem e sob cuidados médicos
Scaloni confirma Messi no banco, mas faz mistério sobre escalação da Argentina
Camisa 10 será poupado do jogo contra a Jordânia
Com antecipação de jogos, CBF vai abrir janela extraordinária
Já a de transferências internacionais continua mantida para começar em 20 de julho
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