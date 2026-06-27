George Russell destacou que fez uma 'volta fantástica' - Geoff Robins / AFP

George Russell destacou que fez uma 'volta fantástica'Geoff Robins / AFP

Publicado 27/06/2026 19:31

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, largará da pole position no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 no domingo (28), à frente dos carros da Ferrari, os do monegasco Charles Leclerc e do também inglês Lewis Hamilton.



Russell foi o mais rápido na classificação disputada neste sábado (27), mas a direção da prova indicou, por alguns minutos, que estava "investigando" se o tempo registrado pelo britânico estava correto, o que deixou em dúvida o desfecho da sessão.



O holandês Max Verstappen, no fim de semana em que a Red Bull corre em casa, sofreu um acidente e terminou em quinto lugar, atrás do líder no Mundial, o jovem italiano da Mercedes Kimi Antonelli, que obteve o quarto melhor tempo.



A decisão dos responsáveis pela prova de arquivar a investigação sem penalidades ou mudanças foi divulgada quando os três pilotos já estavam falando com a imprensa após o fim da classificatória.



Considerou-se que Russell havia tirado o pé do acelerador no momento em que viu uma bandeira amarela de redução de velocidade, que indicava o acidente de Verstappen.

Erro de Antonelli

"Estou com uma sensação incrível, fiz uma volta fantástica", comemorou o britânico, terceiro colocado no Mundial, a 50 pontos do líder Antonelli.



Aos 28 anos, Russell venceu apenas um Grande Prêmio neste ano, enquanto Antonelli, de 19, ganhou cinco.



"Não sei por que pensei que era uma bandeira amarela dupla [que teria me obrigado praticamente a parar] e tirei completamente o pé [do acelerador], assim perdi a chance de ficar na primeira fila. Não deveria ter feito isso, a culpa é minha. Eu estava muito perto do George, que vinha ligeiramente à frente. Nós dois deveríamos ter estado nessa primeira fila", lamentou o jovem italiano.



Hamilton, de 41 anos, tirou uma nova vitória da Mercedes há duas semanas, na Catalunha, e o veterano heptacampeão mundial é o segundo na classificação, 41 pontos atrás de Antonelli.



Sentindo-se "orgulhoso" de seu terceiro lugar neste sábado, Hamilton sonha em repetir a conquista no domingo, no Red Bull Ring, em Spielberg, onde o calor intenso deve ser levado em conta durante a corrida.



Leclerc, com seu segundo lugar, declarou-se "relativamente satisfeito" depois de "alguns dos últimos fins de semana bastante difíceis".



O chefe da Mercedes, o austríaco Toto Wolff, que tenta manter o equilíbrio entre Russell e Antonelli, assegurou, por sua vez, que o britânico fez "uma volta de pole incrível" e afirmou estar "muito feliz por ele".



O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) não conseguiu avançar do Q2 e vai largar da 12ª posição.



