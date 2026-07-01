Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação

Cátia Carvalho é musa do CorinthiansDivulgação

Publicado 01/07/2026 14:47

Rio - A bela do Corinthians, Cátia Carvalho, anunciou uma novidade para seus assinantes no OnlyFans. Os próximos vídeos e ensaios fotográficos publicados na plataforma de conteúdo adulto contarão com a participação especial de seu namorado, que assumiu um papel diferente durante a produção.

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De acordo com Cátia, o companheiro decidiu atuar como fotógrafo e cinegrafista da gravação, transformando o momento em uma experiência marcada por descontração, cumplicidade e espontaneidade."Hoje, ele resolveu deixar tudo de lado para assumir uma missão diferente: ser o meu fotógrafo particular. Entre risadas, carinho e aquela sintonia que só a gente entende, registramos momentos leves e inesquecíveis. Sinceramente, eu não poderia ter recebido uma surpresa mais especial", comenta.A criadora de conteúdo afirma que a primeira gravação foi especial e destacou a conexão do casal durante a produção. "Entre risadas, carinho e aquela sintonia que só a gente entende, registramos um vídeo cheio de momentos espontâneos, leves e inesquecíveis. Quem acompanha a nossa história sabe que adoramos transformar qualquer dia em uma lembrança única, e hoje promete ser ainda mais especial", afirma.Cátia também revelou que a sintonia entre o casal começa logo nas primeiras horas do dia com sexo intenso e adiantou que o namorado poderá assumir novas funções nas futuras gravações. "Ele tem uma energia infinita pela manhã. Já chegamos a dez, uma atrás da outra. Será que ele vai arrasar atrás das câmeras? Ou será que eu vou acabar me surpreendendo ainda mais com esse momento? Em breve vocês vão descobrir. Fiquem de olho nos bastidores. Hoje tem vídeo novo que promete emoção, conexão e registros que vão ficar para sempre. Venham conferir", conclui.