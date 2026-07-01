Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP
Álvarez é um desejo antigo do Barça para substituir o veterano Robert Lewandowski, que nesta semana foi anunciado pelo Chicago Fire, da MLS.
"Fizemos uma proposta ao Atlético, falamos com eles e eles sabem da situação. O jogador quer vir. Tenho o maior respeito pelo clube, e me disseram que não pretendem vender porque não têm alternativas", declarou Laporta, antes de acrescentar que a proposta "não é por tempo ilimitado".
Segundo a imprensa espanhola, a proposta do Barça pelo jogador seria de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões na cotação atual).
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