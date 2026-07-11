Seleção brasileira feminina de vôlei sofre a segunda derrota em 11 jogos na VNL - Reprodução / Volleyball World

Seleção brasileira feminina de vôlei sofre a segunda derrota em 11 jogos na VNLReprodução / Volleyball World

Publicado 11/07/2026 09:45 | Atualizado 11/07/2026 09:50





Com a classificação garantida e uma sequência intensa de jogos, a comissão técnica optou por preservar as principais atletas. A Tailândia, por sua vez, aproveitou a oportunidade para conquistar uma vitória fundamental, que afastou o risco de rebaixamento.



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Sem entrosamento e com dificuldades na recepção, o Brasil encontrou problemas desde o início. As tailandesas dominaram o primeiro set após abrirem ampla vantagem logo nos primeiros pontos. Na segunda parcial, a Seleção chegou a reduzir a diferença para 17 a 14, mas voltou a cometer erros em sequência e viu as adversárias ampliarem o placar. Japão - A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu sua segunda derrota na Liga das Nações (VNL). Na madrugada deste sábado (11), em Osaka, no Japão, a equipe foi superada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17. Apesar do revés, as comandadas de José Roberto Guimarães já têm vaga assegurada na fase final.Com a classificação garantida e uma sequência intensa de jogos, a comissão técnica optou por preservar as principais atletas. A Tailândia, por sua vez, aproveitou a oportunidade para conquistar uma vitória fundamental, que afastou o risco de rebaixamento.Sem entrosamento e com dificuldades na recepção, o Brasil encontrou problemas desde o início. As tailandesas dominaram o primeiro set após abrirem ampla vantagem logo nos primeiros pontos. Na segunda parcial, a Seleção chegou a reduzir a diferença para 17 a 14, mas voltou a cometer erros em sequência e viu as adversárias ampliarem o placar.

O melhor momento brasileiro veio no terceiro set, quando abriu 10 a 6 após as entradas de Maiara Basso e Marcelle. No entanto, a central Thatdao comandou a reação asiática com uma atuação decisiva no saque e no ataque, garantindo a vitória por 25 a 17.



A Seleção volta à quadra na madrugada deste domingo (12), à meia-noite (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos. As duas equipes somam 26 pontos e nove vitórias, fazendo do confronto um duelo direto pela liderança geral da primeira fase da VNL.