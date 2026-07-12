Publicado 12/07/2026 00:00

Em jogo equilibrado e decidido nos detalhes, a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, na prorrogação, em Miami, e avançou à semifinal da Copa de 2026. Jude Bellingham marcou os dois gols ingleses; Andreas Schjelderup fez o da Noruega.

A Inglaterra dominou, mas não criou. Aos 35 minutos, Berge tomou a bola de Kane, tocou para Odegaard, que achou Schjelderup: o atacante encobriu Pickford, a bola bateu na trave e entrou. Dez minutos depois, Bellingham recebeu de Gordon e bateu cruzado para empatar. Na origem do lance que levou ao primeiro gol, os noruegueses reclamaram de uma suposta interferência externa: após cobrança de tiro de meta, a bola teria tocado no cabo que sustenta uma das câmeras de transmissão antes de chegar ao domínio inglês.

No segundo tempo, a Noruega cresceu e criou as chances mais perigosas da partida: Heggem chegou a marcar de escanteio, mas o gol foi anulado por falta de Haaland na origem da jogada, e Ajer acertou o travessão de cabeça em nova bola parada. A Inglaterra sentiu o peso do favoritismo e viveu seu pior momento, quase sem levar perigo ao gol de Nyland, só ameaçando após a entrada de Saka, sem sucesso.

Na prorrogação, os ingleses voltaram intensos e aos dois minutos tomaram a frente. Nyland rebateu chute de Morgan Rogers e Bellingham completou. Um pênalti inglês foi anulado por simulação. A Noruega insistiu com Odegaard, mas a Inglaterra segurou o resultado e segue sonhando com o fim do jejum desde 1966.