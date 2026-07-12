Com um golaço, Julián Álvarez selou a classificação da Argentina - ODD ANDERSEN / AFP

Com um golaço, Julián Álvarez selou a classificação da ArgentinaODD ANDERSEN / AFP

Publicado 12/07/2026 00:00

Depois de mais uma atuação dramática, a Argentina precisou da prorrogação para derrotar a Suíça por 3 a 1, ontem, no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), para garantir vaga na semifinal da Copa do Mundo. Messi teve uma atuação discreta e viu Julián Álvarez assumir o protagonismo ao marcar um golaço que decidiu a classificação, aos 112 minutos. Depois, Lautaro Martínez ampliou. Mac Allister abriu o placar no tempo regulamentar, Ndoye empatou para os suíços e levou o confronto para o tempo extra. O adversário por uma vaga na decisão é a Inglaterra.

Aos nove minutos, Messi cobrou escanteio na medida para Mac Allister, que subiu livre para abrir o placar de cabeça.

No intervalo, a Suíça voltou mais agressiva e, depois dos 15 minutos, passou a pressionar a Albiceleste. A insistência foi premiada aos 22, quando Ndoye completou uma boa troca de passes para deixar tudo igual.

Pouco depois, Embolo foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por simulação, após revisão do VAR.

Com um a mais, a Argentina voltou a se impor, mas desperdiçou boas oportunidades. Já no fim prorrogação, Julián Álvarez e Lautaro Martínez decretaram a classificação.