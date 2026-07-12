Com um golaço, Julián Álvarez selou a classificação da ArgentinaODD ANDERSEN / AFP
No sufoco, Argentina escapa da zebra suíça
Argentina sofre, supera a Suíça na prorrogação e vai à semifinal
Expulsão de Embolo muda história do jogo no segundo tempo em vitória por 3 a 1
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Depois da eliminação da Seleção, atacante aproveita dias antes de se reapresentar ao Santos
Bellingham decide e leva Inglaterra à semifinal
Meia do Real Madrid marcou os gols da virada sobre a Noruega
Bellingham analisa vitória: 'Nem todo jogo se ganha com posse'
Destaque da Inglaterra vê característica essencial para time chegar longe na Copa do Mundo
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