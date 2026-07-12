Neymar em torneio de pôquer em Las Vegas - Reprodução de vídeo

Neymar em torneio de pôquer em Las VegasReprodução de vídeo

Publicado 12/07/2026 00:20 | Atualizado 12/07/2026 00:26

Neymar mudou o foco dos gramados para as mesas de pôquer. De férias desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega, o atacante participou de um torneio da World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, cuja taxa de inscrição é de 10 mil dólares (cerca de R$ 51 mil).



Welcome to the 2026 WSOP @neymarjr!



The Brazilian soccer superstar has entered the $10,000 six-max after his country was eliminated from the FIFA World Cup roughly one week ago. pic.twitter.com/Mjb3a7i0uG — WSOP - World Series of Poker (@WSOP) July 11, 2026

A presença do jogador foi anunciada pela própria organização, que destacou a presença ilustre poucos dias após o fim da decepcionante campanha da seleção brasileira.



"Bem-vindo ao WSOP 2026, Neymar Júnior. O super astro do futebol brasileiro entrou no torneio de $10.000 six-max após seu país ser eliminado da Copa do Mundo da Fifa há cerca de uma semana", postou o perfil oficial do torneio nas redes sociais.



Férias nos Estados Unidos antes da volta ao Santos



Desde a eliminação, Neymar permanece nos Estados Unidos. Na última quinta-feira (9), o atacante esteve com a família no Epic Universe, novo parque temático do Universal Orlando Resort, na Flórida.



A reapresentação ao Santos está prevista para sexta-feira (17), um dia depois da partida da equipe contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A permanência de Neymar no clube paulista não está garantida.





