Ex-jogador e atual executivo de futebol, Leonardo vai trabalhar com a seleção da Itália Reprodução de vídeo
Brasileiro Leonardo é contratado como diretor da seleção da Itália
Ex-jogador do Flamengo que trabalha em clubes europeus vai ajudar Paolo Maldini na reestruturação
Reencontro de Leonardo e Maldini
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Brasileiro Leonardo é contratado como diretor da seleção da Itália
Ex-jogador do Flamengo que trabalha em clubes europeus vai ajudar Paolo Maldini na reestruturação
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