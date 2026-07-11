Ex-jogador e atual executivo de futebol, Leonardo vai trabalhar com a seleção da Itália Reprodução de vídeo

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Hugo Perruso
A Federação Italiana de Futebol escolheu dois nomes conhecidos para liderar a reconstrução da seleção nacional. Paolo Maldini foi confirmado como novo diretor de seleções e terá ao lado o brasileiro Leonardo, que atuará como consultor no projeto de reestruturação da Azzurra.
A primeira missão da dupla será definir quem assumirá o comando técnico da Itália. O cargo está vago desde a saída de Gennaro Gattuso, em abril, após a eliminação nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
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Reencontro de Leonardo e Maldini

A confirmação da chegada da dupla foi feita pelo presidente da federação, Giovanni Malagò, à agência ANSA. A escolha também teve como influência a experiência dos dois na gestão do Milan, em 2018 e 2019.
Desde então, Maldini e Leonardo seguiram caminhos diferentes. Enquanto o ex-zagueiro se afastou do futebol, o ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira consolidou sua carreira como executivo de clubes da Europa por Antalyaspor, da Turquia, Inter de Milão e PSG.
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A crise da Itália

O principal desafio da dupla na gestão da seleção é tirar a Azzurra da maior crise de sua história recente. A tetracampeã mundial acumula três edições fora da Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026).
Nem mesmo a ampliação do torneio para 48 seleções foi suficiente para recolocar a Itália de volta, sendo eliminada pela Noruega na fase de grupos das Eliminatórias, e depois pela Bósnia, na repescagem.