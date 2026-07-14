Saul Muniz atuou em times do estado de São Paulo - Reprodução / Instagram

Saul Muniz atuou em times do estado de São PauloReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 09:10

O ex-jogador brasileiro Saul Muniz morreu aos 40 anos nesta segunda-feira (13), em Galway, Irlanda, após sofrer um acidente em uma scooter elétrica na última sexta-feira (10). Ele estava internado em um hospital local desde a semana passada, em coma induzido, mas não resistiu.



Agora, familiares e amigos tentam arrecadar recursos para realizar o traslado do corpo, com uma meta de recolher 24 mil euros (cerca de R$ 140 mil) no site "Go Fund Me". Até a última atualização desta reportagem, mais de 20 mil euros já haviam sido doados.

"A família deseja realizar o último desejo de levá-lo para ser velado e sepultado no Brasil, mas os custos para o traslado são muito altos", diz um comunicado publicado no site, destacando que "qualquer valor fará a diferença".

O Comercial FC, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, um dos times da carreira do ex-atleta, publicou uma nota de pesar nas redes sociais, se solidarizando com familiares, amigos e ex-companheiros de profissão dele. "Zagueiro, Saul vestiu a camisa do Leão do Norte nas temporadas de 2007 e 2010, deixando sua contribuição à história alvinegra", aponta a nota.

Saul também acumulou passagens por outros clubes paulistas, como Francana, Jaboticabal e Guariba, além de ter vestido a camisa do Morrinhos, de Goiás. Após se aposentar, em 2012, o ex-jogador mudou-se para a Irlanda, onde começou a carreira de barbeiro.