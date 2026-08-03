Braziline lançou a nova linha de verão 2026Divulgação/Braziline
Braziline lança coleção de verão dos gigantes do futebol brasileiros
Linha da "Ginga" terá material exclusivo para Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco
Cruzeiro anuncia contratação de atacante que estava na mira do Vasco
Atacante uruguaio chega por empréstimo até julho de 2027 com opção de compra; Cruz-Maltino ainda busca reforços para o setor ofensivo
Organizadas do Flamengo exigem 'compromisso inegociável com a vitória'
Em nota conjunta, agremiações afirmaram que Jardim e Boto são os 'responsáveis diretos' pelo caminho trilhado no resto da temporada
Neymar ironiza Casagrande por crítica: 'Respirou o ar errado'
Provocação do camisa 10 do Santos foi interpretada como um ataque à luta do comentarista e ex-jogador contra a dependência química
Sondado pelo Vasco, zagueiro renova contrato com o Palmeiras
Murilo, de 29 anos, foi monitorado pelo Cruz-Maltino nas últimas semanas, mas optou por estender o vínculo
Botafogo encaminha rescisão com atacante argentino
Jogador está fora dos planos; Alvinegro já encerrou o vínculo com três jogadores depois do retorno do futebol brasileiro com o fim da Copa
Jogos da Copa do Brasil garantem recordes de audiência à TV Globo
Clássico entre Fluminense e Vasco registrou a maior marca da competição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.