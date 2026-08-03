Braziline lançou a nova linha de verão 2026 - Divulgação/Braziline

Braziline lançou a nova linha de verão 2026Divulgação/Braziline

Publicado 03/08/2026 15:00 | Atualizado 06/08/2026 17:19

Rio - A Braziline realiza nesta quarta-feira (5) o lançamento da coleção "Ginga" para o verão 26. Ao todo, a líder de licenciamento esportivo no Brasil traz mais de 250 peças oficiais de novidades para oito de seus times: Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco. A partir desta data todos os torcedores encontrarão a nova coleção em todas as lojas oficiais.

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A coleção chega num momento oportuno tanto para clientes quanto para lojistas: a semana do Dia dos Pais. Assim, a empresa além de renovar toda uma coleção, oferece um leque enorme de opções para presente aos papais torcedores. As peças trazem referências identitárias dos países latinos da América, como o jeitinho brasileiro, as cores do México, o suingue venezuelano, a raça argentina, dentre outras particularidades.

Com inspiração na identidade viva dos países da América Latina, a Ginga nasceu para traduzir toda a latinidade destes povos intensos, receptivos, festivos que celebra a vida como nenhum outro em todo o globo. Além de traduzir as paixões dos torcedores, a nova coleção da Braziline transporta para camisetas, regatas, croppeds, bermudas e muitos outros modelos toda essa essência latina.