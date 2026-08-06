Léo Muchacho decidiu para o Nova Iguaçu e garantiu a vantagem - ALEXSANDER LEAL/ Nova Iguaçu

Léo Muchacho decidiu para o Nova Iguaçu e garantiu a vantagemALEXSANDER LEAL/ Nova Iguaçu

Publicado 06/08/2026 00:00

A corrida pelo título da Copa Rio entrou em sua fase decisiva. As quartas de final da 30ª edição do torneio tiveram a largada ontem, com placares 'econômicos', e ninguém conseguiu deixar a classificação para as semifinais bem encaminhada Os jogos de volta serão na próxima quarta.

No Estádio João Saldanha, o Maricá largou na frente. O Tsunami venceu o Boavista por 1 a 0, com gol de Marcelo, e garantiu uma vantagem importante para o confronto de volta. Com o resultado, o Maricá poderá avançar às semifinais com um empate no duelo decisivo, que será disputado no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, casa do Verdão.

Já em Los Larios, o duelo entre São Gonçalo e Sampaio Corrêa terminou empatado em 0 a 0 e deixou a disputa totalmente aberta para o confronto de volta, no Lourivaldão, em Saquarema.

Na Rua Bariri, o Nova Iguaçu saiu em vantagem no confronto contra o Olaria. A Laranja Mecânica venceu por 1 a 0, com gol de Léo Muchacho. Agora jogando em casa, o time da Baixada Fluminense poderá avançar às semifinais com um empate diante do Azulão.

À noite, o Madureira bateu por 1 a 0 a Portuguesa, atual campeã do torneio, no Luso-Brasileiro, com gol de Zaru. A volta será em Conselheiro Galvão.

Além do troféu, a Copa Rio tem um peso importante no calendário dos clubes do futebol carioca. Ao todo, 24 clubes disputam o torneio, dividido em cinco fases eliminatórias, mas apenas três deles vão garantir vaga em competições nacionais e regionais ao final da disputa: o campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Sudeste. O segundo colocado ficará com uma das duas opções restantes, enquanto o terceiro herdará a vaga que sobrar.

Reportagem do estagiário

Vinícius Gomes, sob supervisão

do jornalista Danillo Pedrosa