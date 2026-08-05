Mbemba é o novo reforço do Al-DiriyahDivulgação / Al-Diriyah
O Botafogo investiu na contratação do atleta após a Copa do Mundo, onde ele foi capitão da RD Congo, e que estava livre no mercado após o fim de sua passagem pelo Lille, da França. A diretoria buscava convencer o congolês a atuar no futebol brasileiro, destino que ainda não era prioridade do jogador.
O defensor passou por Anderlecht (BEL), Newcastle (ING), Porto (POR) e Olympique de Marselha (FRA) antes de defender o clube francês. Na última temporada, atuou em 29 jogos e distribuiu duas assistências.
A busca por um defensor ganhou força após duas baixas no setor. Alexander Barboza foi negociado com o Palmeiras, enquanto Bastos rescindiu contrato. Nesta janela, a SAF também contratou Lucas Monzón, que ainda não estreou pelo Glorioso.
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