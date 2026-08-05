João Fonseca é o atual número 27 do ranking da ATPMinas Panagiotakis / Getty Images via AFP
João Fonseca reencontrará Casper Ruud no Masters 1000 de Montreal
Brasileiro venceu o norueguês em Roland Garros por 3 sets a 1, em Paris, há pouco mais de dois meses
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Lateral-direito Joël Veltman, de 34 anos, tem passagem pela seleção holandesa e será reforço do West Ham na segunda divisão inglesa
Internautas teorizam após Vini Jr apagar publicações do perfil
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