Vinicius atuando pelo Real Madrid, na Champions LeagueDivulgação/Real Madrid
Internautas teorizam após Vini Jr apagar publicações do perfil
O atacante brasileiro de 26 anos teve uma reunião com dirigentes para discutir sua renovação com o Real Madrid nesta quarta-feira (5)
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A atacante Kerolin, de 26 anos, foi a maior contratação da história do Barcelona e celebrou o acordo na chegada à Catalunha
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Atacante não deve ter muitas oportunidades para buscar espaço na próxima temporada europeia; Real tem diversas opções para o setor
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Ex-volante afirma que presidente perdeu a razão ao chamar atacante de 'vagabundo' e 'marginal' após a classificação do Santos
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