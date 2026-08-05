Vinicius atuando pelo Real Madrid, na Champions LeagueDivulgação/Real Madrid

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João André Pombo
Camisa 7 do Real Madrid, Vinicíus Júnior apagou todas as fotos de seu perfil do Instagram após reunião sobre renovação com a diretoria do clube merengue. O ato misterioso repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos entre os internautas.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o encontro foi positivo e ambas as partes estão inclinadas à renovação do contrato. Contudo, o atacante arquivou as postagens de sua conta, fazendo diversos seguidores questionarem se ele, de fato, continuará na equipe.
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"Será que o Vini Jr fez isso pra fazer misterio sobre um acordo com o Real Madrid? E em breve postar o anúncio de permanencia? Já que tiveram reunião." questionou-se um perfil do "X", o antigo Twitter.
Em contraposição, outro internauta disse: "Espere, por quê ele faria isso se fosse renovar com Real Madrid? Ele simplesmente deixaria as fotos dele com a camisa do clube (...)" suspeitando de que o jogador pudesse ir para o Arsenal.

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Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @Eu33382039
Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @now_arsenaL
Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @Emanuel_3672
Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @LexHorse_
Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @Parmeiradaofc
Teorias das redes sociais sobre Vini Júnior ter apagado seu perfil por completo - Reprodução/X @CFC_azharuddin
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti