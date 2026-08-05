Neymar publicou a foto nesta quarta-feira (5), após vitória do Santos sobre o Remo - Reprodução / Instagram

Neymar publicou a foto nesta quarta-feira (5), após vitória do Santos sobre o RemoReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 17:58





O time paulista venceu os paraenses por 1 a 0 no estádio Mangueirão, com assistência do craque, garantindo a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Depois do jogo, houve uma confusão no túnel de acesso aos vestiários entre o camisa 10 e funcionários, dirigentes e jogadores do Remo. Em meio à discussão generalizada, Neymar provocou os adversários ao gritar "eliminado". O jogador Neymar, do Santos, publicou uma foto nas suas redes sociais respondendo em tom provocativo à declaração do presidente do Remo, Tonhão, que chamou o atleta de "vagabundo" após a partida entre as equipes nesta terça-feira (4). O camisa 10 postou, na tarde desta quarta-feira (5), um registro em um iate com a legenda "Vagabundiando (sic)".O time paulista venceu os paraenses por 1 a 0 no estádio Mangueirão, com assistência do craque, garantindo a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Depois do jogo, houve uma confusão no túnel de acesso aos vestiários entre o camisa 10 e funcionários, dirigentes e jogadores do Remo. Em meio à discussão generalizada, Neymar provocou os adversários ao gritar "eliminado".

Em seguida, na zona mista do estádio, a temperatura não baixou. Tonhão criticou duramente Neymar afirmando que ele "veio provocar". "O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos", disparou.



O Santos volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (9), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.