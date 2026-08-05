Kerolin é o novo reforço do Barcelona - Reprodução / X @FCBfemeni

Kerolin é o novo reforço do BarcelonaReprodução / X @FCBfemeni

Publicado 05/08/2026 17:54

Espanha - Nova atacante do Barcelona, vinda do Manchester City, Kerolin chegou à Catalunha cheia de expectativas. Em sua apresentação, após se tornar o maior investimento da história da equipe feminina do Barça , a brasileira destacou o novo desafio como um "sonho que se tornou realidade".

"Quando me disseram a primeira vez, eu não acreditei, porque, em primeiro lugar, eu ainda tinha contrato com o City, então não era possível. Mas, depois, eu conversei com meu agente, vi que era possível, então pensei que esse era um sonho, e essa era a oportunidade. Meu sonho se tornou realidade", disse Kerolin, em publicação do time catalão no X.



Uma das principais esperanças da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2027 , a ser sediada no Brasil, a atacante declarou que "dará seu melhor" nesta nova fase. Além disso, abriu o jogo sobre o objetivo de se tornar a melhor jogadora do mundo futuramente.

"Acho que, para ser a melhor jogadora do mundo, ainda há muito trabalho a ser feito. Não posso controlar tudo, mas darei o meu melhor. Sei que vou evoluir aqui, como jogadora e como pessoa, porque sei que a equipe é muito boa. Sei que será um desafio, e quando olhamos para as últimas melhores jogadoras do mundo, todas são do Barcelona", completou.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti