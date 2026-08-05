Com equipe alternativa, PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em PalmaJaime Reina / AFP
Sem poder contar com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo, o técnico espanhol Luis Enrique foi obrigado a escalar uma equipe muito jovem, incluindo Axel Koukaba (de 16 anos) e David Boly (de 17), entre outros, ao lado de alguns pilares como o goleiro russo Matvey Safonov e o atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.
Tendo retornado de férias apenas na segunda-feira, o capitão do PSG, o brasileiro Marquinhos, e os portugueses João Neves, Vitinha e Nuno Mendes não viajaram para as Ilhas Baleares.
O campeão mundial espanhol Fabián Ruiz, o marroquino Achraf Hakimi e os franceses Barcola, Doué, Dembélé, Zaïre-Emery e Hernández retornarão nos próximos dias.
Depois, a equipe voltou a sofrer um baque após uma bola perdida por Illia Zabarnyi, que proporcionou um contra-ataque aos donos da casa, convertido por Jan Virgili com um toque por cobertura (40').
Vão jogar a Supercopa da Europa contra o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em Salzburgo na próxima quarta-feira, e depois enfrentarão o Lens, campeão da Copa da França, no estádio Bollaert, pelo Troféu dos Campeões, no dia 16 de agosto.
A estreia na Ligue 1 está prevista para o domingo, 23 de agosto, no Parque dos Príncipes, contra o Rennes.
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