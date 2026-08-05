Salah celebrou chegada ao Trabzonspor junto com a torcida - Divulgação / Trabzonspor

Salah celebrou chegada ao Trabzonspor junto com a torcidaDivulgação / Trabzonspor

Publicado 05/08/2026 19:40

O bize, biz ona hayran pic.twitter.com/8Q3GCHu1C6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

Segundo o time turco, mais de 25 mil pessoas recepcionaram o jogador. O evento organizado pelo Trabzonspor para celebrar a chegada do atacante contou com foguetório e cânticos dos torcedores, o que impressionou Salah."Estou extremamente feliz por estar neste clima incrível. Não me lembro de ter visto algo assim antes, e as palavras não conseguem descrever o quão feliz eu estou. (...) Há 25 mil pessoas aqui, isso é algo inacreditável, nunca vi nada assim. Conquistei sucesso em todos os lugares, e quero conquistar o sucesso também com o Trabzonspor, no campeonato e no cenário europeu", disse Salah em entrevista exclusiva ao site turco '61saat'.Salah estava livre no mercado após deixar o Liverpool, clube onde marcou história após passagem que durou nove temporadas. Pelos ingleses, conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.