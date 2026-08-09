João Fonseca no Masters 1000 de MontrealMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Shelton, quinto cabeça de chave, havia vencido a edição de 2025 desta competição, que naquele ano foi disputada em Toronto, e segue sua trajetória este ano em Montreal, cidades que sediam o torneio canadense de forma alternada.
Shelton, único jogador do Top 10 ainda na disputa em Montreal, confirma seu status de favorito em uma chave marcada por grandes reviravoltas devido às eliminações dos principais cabeças de chave.
Nas quartas de final, ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o holandês Botic van de Zandschulp (70º) e o tcheco Jakub Mensik (17º), prevista para a sessão noturna.
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