Igor Thiago em ação pelo BrentfordDivulgação / Brentford
Na ocasião, o brasileiro balançou as redes ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos. Na segunda etapa, o atacante marcou mais uma vez e deu o passe para Kevin Schade marcar um dos seus dois gols no duelo. Mamadou Sangaré, Dango Ouattara e Keane Lewis-Potter também participaram da goleada.
A equipe inglesa foi uma das sensações da última temporada, com Igor Thiago sendo o artilheiro do clube. O Brentford terminou na nona colocação, com 53 pontos, enquanto o brasileiro foi o vice-artilheiro do Campeonato Inglês, com 22 gols.
As boas atuações do atacante garantiram sua presença na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, a Seleção Brasileira caiu para a Noruega nas oitavas de final. Igor Thiago atuou em uma partida, contra o Marrocos, na estreia da competição.
O Brentford volta a campo oficialmente no próximo sábado (22), quando recebe o Tottenham pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 13h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium.
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