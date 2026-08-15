Igor Thiago em ação pelo BrentfordDivulgação / Brentford

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Marcus Vinicius Balbino
Em último jogo de pré-temporada, o Brentford goleou o Frankfurt por 7 a 0 neste sábado (15), no Gtech Community Stadium. Um dos principais destaques da partida foi o atacante da Seleção Brasileira, Igor Thiago, que anotou dois gols e uma assistência.

Na ocasião, o brasileiro balançou as redes ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos. Na segunda etapa, o atacante marcou mais uma vez e deu o passe para Kevin Schade marcar um dos seus dois gols no duelo. Mamadou Sangaré, Dango Ouattara e Keane Lewis-Potter também participaram da goleada.
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A equipe inglesa foi uma das sensações da última temporada, com Igor Thiago sendo o artilheiro do clube. O Brentford terminou na nona colocação, com 53 pontos, enquanto o brasileiro foi o vice-artilheiro do Campeonato Inglês, com 22 gols.

As boas atuações do atacante garantiram sua presença na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, a Seleção Brasileira caiu para a Noruega nas oitavas de final. Igor Thiago atuou em uma partida, contra o Marrocos, na estreia da competição.

O Brentford volta a campo oficialmente no próximo sábado (22), quando recebe o Tottenham pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 13h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium.