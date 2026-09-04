Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
"Possivelmente esta é uma oportunidade para o Julian ajustar várias situações em sua vida", afirmou Simeone em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no domingo.
"Acho que o que aconteceu, para mim, vai dar a ele um aprendizado puro", acrescentou o treinador.
"Ele tem a oportunidade de, em todas estas situações que terá que resolver internamente, que façam o melhor para ele e que nós o vejamos feliz", continuou.
"É isso o que queremos, que ele esteja bem, esteja feliz e, obviamente, nos dê gols", acrescentou.
Álvarez, que havia manifestado seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, continuará no clube após o fechamento da janela de transferências, já que a diretoria não quis negociá-lo com o Barcelona.
Simeone afirmou que o jogador "está treinando muito bem" e estará entre os relacionados para enfrentar o Athletic Bilbao pela 4ª rodada do Espanhol.
Ele retornará à equipe depois de ter ficado de fora da vitória sobre o Sevilla (3 a 1) no sábado passado. Ao longo da semana anterior, o jogador ficou afastado dos treinos devido a uma indisposição.
Nas três rodadas do campeonato disputadas até agora, Álvarez esteve em campo apenas por alguns minutos no empate em 2 a 2 contra o Villarreal, no dia 23 de agosto, e foi vaiado pela torcida do Atlético no estádio Metropolitano.
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