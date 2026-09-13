Coronel Nunes foi presidente da CBF durante período conturbado da entidadeLeandro Lopes / CBF
Morre Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, aos 87 anos
Dirigente paraense assumiu gestão da entidade em manobra política de seu antecessor, e ficou marcado por polêmicas entre 2016 e 2019
Quem foi Coronel Nunes
O caminho até a presidência da CBF
Polêmicas durante a gestão
Morre Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, aos 87 anos
Dirigente paraense assumiu gestão da entidade em manobra política de seu antecessor, e ficou marcado por polêmicas entre 2016 e 2019
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