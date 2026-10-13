Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge teve duas discussões em derrota de sua equipeGustavo Aleixo / Cruzeiro
Artur Jorge explica discussão com torcedor e relata xenofobia
Técnico português também se desentendeu com um membro da comissão técnica do Bragantino na saída dos times para o intervalo
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Boca Juniors x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino entrará em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana