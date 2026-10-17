Luis Díaz comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Leipzig - Alexandra Beier / AFP

Luis Díaz comemora gol marcado pelo Bayern sobre o LeipzigAlexandra Beier / AFP

Publicado 17/10/2026 18:46

Impulsionado por um 'hat-trick' do colombiano Luis Díaz, o Bayern de Munique goleou o RB Leipzig por 6 a 1 neste sábado (17), pela sexta rodada do Campeonato Alemão , uma vitória maiúscula a quatro dias de receber o Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa.

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Com 14 pontos, o Bayern lidera à frente do Borussia Dortmund graças ao saldo de gols (+17 contra +7). O Dortmund havia empatado mais cedo na visita ao Union Berlin (0 a 0).



No domingo, o Freiburg (3º, 13 pontos) enfrenta o Bayer Leverkusen (4º, 10 pontos) fora de casa com a chance de retomar a liderança da Bundesliga.



Os gols do Bayern foram marcados por Luis Díaz (12', 47' e 69'), Aleksandar Pavlovi (26'), o francês Michael Olise (34') e o inglês Harry Kane (53').



A equipe comandada por Vincent Kompany receberá o Arsenal, vice-campeão da última Liga dos Campeões, na quarta-feira, em um duelo entre grandes potências europeias.



Menos avassaladora do que na temporada passada, a "máquina" bávara voltou a engrenar neste sábado contra um Leipzig que havia recuperado o bom momento com vitórias sobre o Eintracht Frankfurt (6 a 0) e o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões (1 a 0) após a pausa para a Data Fifa.



Os atuais campeões sufocaram completamente o Leipzig do técnico argentino Martín Demichelis, protagonizando sua melhor atuação no primeiro tempo desde o início da temporada.



O destaque da partida foi Luis Díaz, que marcou o terceiro 'hat-trick' de sua carreira, o segundo pelo Bayern, após o que havia feito contra o Hoffenheim em fevereiro.



Ele abriu o placar aos 12 minutos, após receber um passe perfeito de Joshua Kimmich no limite da linha de impedimento.



Depois de dar uma assistência decisiva para Aleksandar Pavlovic quinze minutos mais tarde, Díaz voltou a marcar logo após o intervalo, aproveitando um passe em profundidade de Kane.



O colombiano completou seu 'hat-trick' aos 69 minutos, com um chute rasteiro que não deu chances ao goleiro belga Maarten Vandevoordt. Com 14 pontos, o Bayern lidera à frente do Borussia Dortmund graças ao saldo de gols (+17 contra +7). O Dortmund havia empatado mais cedo na visita ao Union Berlin (0 a 0).No domingo, o Freiburg (3º, 13 pontos) enfrenta o Bayer Leverkusen (4º, 10 pontos) fora de casa com a chance de retomar a liderança da Bundesliga.Os gols do Bayern foram marcados por Luis Díaz (12', 47' e 69'), Aleksandar Pavlovi (26'), o francês Michael Olise (34') e o inglês Harry Kane (53').A equipe comandada por Vincent Kompany receberá o Arsenal, vice-campeão da última Liga dos Campeões, na quarta-feira, em um duelo entre grandes potências europeias.Menos avassaladora do que na temporada passada, a "máquina" bávara voltou a engrenar neste sábado contra um Leipzig que havia recuperado o bom momento com vitórias sobre o Eintracht Frankfurt (6 a 0) e o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões (1 a 0) após a pausa para a Data Fifa.Os atuais campeões sufocaram completamente o Leipzig do técnico argentino Martín Demichelis, protagonizando sua melhor atuação no primeiro tempo desde o início da temporada.O destaque da partida foi Luis Díaz, que marcou o terceiro 'hat-trick' de sua carreira, o segundo pelo Bayern, após o que havia feito contra o Hoffenheim em fevereiro.Ele abriu o placar aos 12 minutos, após receber um passe perfeito de Joshua Kimmich no limite da linha de impedimento.Depois de dar uma assistência decisiva para Aleksandar Pavlovic quinze minutos mais tarde, Díaz voltou a marcar logo após o intervalo, aproveitando um passe em profundidade de Kane.O colombiano completou seu 'hat-trick' aos 69 minutos, com um chute rasteiro que não deu chances ao goleiro belga Maarten Vandevoordt.

Kane marca em seu 100º jogo

Expulso no empate em 3 a 3 contra o Viking, na Noruega, e suspenso automaticamente para o confronto contra o Arsenal na quarta-feira, Olise se redimiu (34') com seu quinto gol da temporada na Bundesliga.



O francês chegou a nove gols em todas as competições nesta temporada, ao finalizar uma jogada com Kane.



Sob um verdadeiro temporal e em seu 100º jogo na Bundesliga, o artilheiro inglês também participou da festa, marcando seu 102º gol no campeonato com a camisa do Bayern (155 em 157 jogos, considerando todas as competições).



O inglês está prestes a renovar seu contrato com o Bayern, que termina ao final da temporada.



Essa demonstração ofensiva, combinada a uma atuação defensiva sólida e segura, veio no momento certo, antes da visita do Arsenal à Allianz Arena, onde os bávaros marcaram 23 gols em quatro partidas.

Terceiro empate para o Dortmund

Os atuais bicampeões da Alemanha iniciaram, neste sábado (17), uma série de seis partidas em cerca de vinte dias, com confrontos em casa contra o Leipzig (6 a 1), o Arsenal e o Dortmund (31 de outubro), além de partidas fora de casa contra o Freiburg (25 de outubro) e o Atlético de Madrid (3 de novembro).



Antes disso, o Borussia Dortmund, de Niko Kovac, emendou seu terceiro jogo sem vitória ao empatar (0 a 0) em Berlim contra o Union.



Na semana passada, a equipe havia sofrido o empate na reta final contra o Bremen (2 a 2) e, na quarta-feira, foi derrotada pelo Bodø/Glimt (1 a 0).



A terceira viagem pelo torneio europeu levará o time a Baku, na terça-feira, para enfrentar o Sabah.