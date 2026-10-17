Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o MaracanãzinhoDivulgação
Clássico do NBB terá portões fechados por causa de jogo do Vasco
Jogo estava marcado para o Maracanãzinho, mas foi transferido para o Tijuca Tênis Clube após Justiça liberar o Maracanã para o Cruz-Maltino
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