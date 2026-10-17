Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o Maracanãzinho - Divulgação

Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o MaracanãzinhoDivulgação

Publicado 17/10/2026 16:35

O clássico entre Flamengo Botafogo , pela segunda rodada do NBB, vai ser disputado com portões fechados. Inicialmente marcado para o Maracanãzinho, o jogo foi transferido para o Tijuca Tênis Clube após a Justiça do Rio de Janeiro liberar o Vasco para enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana.

Além disso, também houve uma mudança no horário. O clássico, que estava marcado para começar às 20h30 (de Brasília), foi remarcado para 18h. As alterações foram feitas por questão de segurança. Em nota publicada neste sábado (17), o Flamengo lamentou a decisão e garantiu ressarcimento para os torcedores que já tinham comprado entradas para a partida.

"Os ingressos adquiridos serão integralmente reembolsados, conforme orientações a serem divulgadas pelos canais oficiais do Clube. O Flamengo respeita e cumprirá a decisão judicial, mas lamenta que uma partida organizada com meses de antecedência seja privada da presença da torcida, especialmente em uma modalidade tão representativa de sua história", disse o Flamengo.

A disputa judicial entre Vasco e o Consórcio Fla-Flu durou semanas. O Cruz-Maltino decidiu levar o caso à Justiça após receber vetos de Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do Maracanã, para atuar no estádio contra o Boca Juniors. A dupla conseguiu derrubar algumas liminares, mas os vascaínos tinham o apoio do Ministério Público e da PM, o que aumentou a pressão pela liberação.

O Vasco conseguiu a liberação do Maracanã e já vendeu todos os ingressos. O Consórcio Fla-Flu tentou recorrer, mas o STJ recusou o pedido e manteve a decisão final de realizar o jogo no estádio. Na partida de ida, o Cruz-Maltino venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera. Com isso, pode até empatar para avançar à final da Sul-Americana. Do outro lado da chave, o Atlético-MG venceu o Montevidéu City por 3 a 0.