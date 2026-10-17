Tite tenta conquistar sua primeira vitória pelo Botafogo no duelo com a Chapecoense, amanhã, no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo
Botafogo recebe a Chape para dar o troco e fugir da pressão da zona
Glorioso recebe a lanterna do Brasileirão, que o eliminou na Copa do Brasil, e tenta dar a primeira vitória a Tite para se afastar da zona
Botafogo recebe a Chape para dar o troco e fugir da pressão da zona
Glorioso recebe a lanterna do Brasileirão, que o eliminou na Copa do Brasil, e tenta dar a primeira vitória a Tite para se afastar da zona
Arthur Chaves não participa de treino e deve ser desfalque no Botafogo
Zagueiro sentiu dores e pode ficar fora do duelo com a Chapecoense neste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos
Tiquinho Soares deve ser titular do Botafogo contra a Chape
Jogador, de 35 anos, deverá ter oportunidade de começar jogando, depois de três jogos ruins de Arthur Cabral com Tite no comando
Meia de clube uruguaio deve assinar por cinco anos com o Botafogo
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Botafogo no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
Montoro pode voltar ao time titular do Botafogo diante da Chapecoense
Meia-atacante não aparece na escalação desde a derrota para o Mirassol, no último compromisso antes da pausa para a Data Fifa
Arthur Chaves treina com elenco e pode voltar contra a Chapecoense
Zagueiro sofreu um trauma na bacia e no abdômen por conta de uma pancada na derrota em clássico com o Vasco, na semana passada
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