Tite tenta conquistar sua primeira vitória pelo Botafogo no duelo com a Chapecoense, amanhã, no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Tite tenta conquistar sua primeira vitória pelo Botafogo no duelo com a Chapecoense, amanhã, no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2026 08:00

O Botafogo busca se afastar da zona de rebaixamento e, para isso, terá uma sequência decisiva que começa hoje, às 18h, contra a Chapecoense, no Nilton Santos. Lanterna do campeonato e já considerada moralmente rebaixada, a Chape foi uma pedra no sapato do Glorioso nesta temporada, quando eliminou o Alvinegro na Copa do Brasil. Agora, diante da sua torcida, o Botafogo tem a chance de dar o troco, somar três pontos importantes e dar o primeiro passo rumo à tranquilidade na tabela.

Na ocasião, o Botafogo ainda era comandado pelo treinador português Franclim Carvalho. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o time sofreu a virada na partida de volta, na Arena Condá, onde acabou derrotado por 2 a 0 e deixou escapar a classificação. Agora, sob o comando de Tite, que ainda busca a primeira vitória à frente do Glorioso, a revanche tem sabor especial: é a chance de reencontrar o caminho dos triunfos e respirar na tabela.

Por outro lado, quando o assunto é o Brasileirão, o Botafogo levou a melhor sobre os catarinenses no primeiro turno. Jogando na Arena Condá, o Alvinegro aplicou um sonoro 4 a 1, com dois gols de Matheus Martins e outros dois de Edenilson.

O duelo é apenas o primeiro de três jogos que podem mudar a realidade do Botafogo na tabela. O Alvinegro enfrentará três adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Depois da Chapecoense, o time recebe o Internacional, primeiro clube dentro do Z4, com 32 pontos, quatro a menos que o Glorioso. Na sequência, viaja até o Pará para encarar o Remo, vice-lanterna do campeonato.

Além da necessidade de pontuar, o Alvinegro entra em campo sob pressão da torcida, que cobra uma reação. Desde que chegou ao comando técnico do Botafogo, no último mês, Tite somou apenas um ponto em três jogos. Diante da Chapecoense, um novo empate fará o comandante igualar o desempenho de sua chegada ao Cruzeiro. Já em caso de derrota, Tite terá o pior início de trabalho de sua carreira, considerando os quatro primeiros jogos de uma equipe

Para esta noite, o Glorioso volta a contar com a presença do treinador, que cumpriu suspensão automática no último jogo, contra o Coritiba, após ser expulso no clássico diante do Vasco. O treinador chegou a ser denunciado no STJD e corria o risco de pegar um gancho de até três partidas, mas foi absolvido por unanimidade pelo tribunal.

Reportagem de Vinícius Gomes, sob supervisão de Danillo Pedrosa