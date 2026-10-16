Mateo Peralta em campo pelo Danubio - Divulgação / Danubio

Mateo Peralta em campo pelo DanubioDivulgação / Danubio

Publicado 16/10/2026 11:51

Botafogo está muito perto de fechar a contratação do meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e já pode assinar um pré-contrato para defender outra equipe de graça. O presidente do clube, Tabaré Fierro, admitiu a possibilidade de perder o atleta para o Alvinegro.

"Recebemos uma proposta no meio do ano, mas ela exigia que ele saísse imediatamente. A diretoria decidiu priorizar o aspecto esportivo, já que é um jogador que consideramos muito importante. Estamos trabalhando num acordo, uma possibilidade que lhe permita garantir seu futuro, que permita ir em janeiro", disse o dirigente em entrevista ao programa local "El Espectador".

O Botafogo deverá arcar com algum valor para que Peralta seja liberado já no começo da temporada do ano que vem e não precise esperar para ser liberado somente em março.

"Sim, é uma possibilidade. Não gosto de falar sobre coisas que não estão assinadas. Seria uma venda, eu diria que é uma venda residual, porque quando o contrato está se encerrando, o jogador tem a oportunidade de assinar um pré-contrato", concluiu.

Peralta deverá assinar um contrato de cinco anos com o Botafogo. O Danubio ficaria com um percentual dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. As informações foram dadas pelo jornalista Venê Casagrande.

O clube de Montevidéu já recusou recentemente uma proposta do Viborg, da Dinamarca, pelo atleta, que tem passagens por todas as seleções de base do Uruguai e marcou sete gols nesta temporada de 2026.

Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.