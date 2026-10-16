Arthur Chaves treinando no CT Lonier, nesta quinta-feira (15) - Vitor Silva/Botafogo.

Arthur Chaves treinando no CT Lonier, nesta quinta-feira (15)Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 16/10/2026 19:50





Defensor, de 25 anos, havia participado normalmente do treino da última quinta-feira (15). O atleta foi desfalque no empate por 1 a 1 contra o Coritiba devido a uma contusão no osso ilíaco e no abdômen, sofrida na derrota para o Vasco no último dia 7. Botafogo deve ter desfalque contra a Chapecoense no próximo sábado (17), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O zagueiro Arthur Chaves não conseguiu treinar com o elenco nesta sexta-feira (16) devido a dores, e a tendência é que permaneça como ausência no Glorioso. A informação é do jornalista Venê Casagrande.Defensor, de 25 anos, havia participado normalmente do treino da última quinta-feira (15). O atleta foi desfalque no empate por 1 a 1 contra o Coritiba devido a uma contusão no osso ilíaco e no abdômen, sofrida na derrota para o Vasco no último dia 7.

Trajetória de Arthur Chaves

Arthur Chaves foi formado nas categorias de base do Avaí, mas ficou pouco tempo vestindo a camisa da equipe catarinense no profissional. Em apenas dois anos, ele foi contratado pelo Académico de Viseu, da segunda divisão de Portugal.



Por lá, o zagueiro se tornou um dos grandes destaques da equipe. Em pouco tempo, o Hoffenheim, clube alemão que faz parte da mesma rede de clubes, o contratou por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na cotação da época), quantia surpreendente, visto que era um jogador sem experiência na primeira divisão.



Em seu primeiro ano na Alemanha, ele foi titular, atuando em 34 jogos. Mas, na temporada seguinte, após a equipe se reforçar, acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Augsburg, mas também não conseguiu se firmar.



No dia 4 de setembro, o zagueiro foi anunciado pelo Botafogo por empréstimo junto ao Hoffenheim. Desde que chegou, atuou em apenas duas partidas, mas, mesmo em curto período de tempo, conseguiu conquistar a confiança do treinador Tite e assumiu a titularidade na defesa.



No Glorioso, o defensor vai para seu segundo empréstimo consecutivo, mas com uma obrigação de compra de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 35,8 milhões), caso consiga atingir as metas estipuladas no contrato.

Próximos compromissos do Botafogo

Após o duelo contra a equipe catarinense, o Botafogo volta a campo no dia 24 de outubro, contra o Internacional. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No momento, o Glorioso ocupa a 13ª colocação na tabela e busca conquistar sua primeira vitória sob o comando de Tite.