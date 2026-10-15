Arthur Chaves treinando no CT Lonier, nesta quinta-feira (15) - Vitor Silva/Botafogo.

Arthur Chaves treinando no CT Lonier, nesta quinta-feira (15)Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 15/10/2026 21:18 | Atualizado 15/10/2026 21:19

O zagueiro Arthur Chaves treinou sem limitações com o grupo do Botafogo nesta quinta-feira (15), no CT Lonier. O atleta havia sofrido um pequeno trauma na bacia, na semana passada, na derrota por 1 a 0 para o Vasco e não foi relacionado para a última partida do Alvinegro. Com isso, ele pode ficar à disposição de Tite para o jogo contra a Chapecoense, neste sábado, às 18h (de Brasília).

Ao que tudo indica, foi apenas uma contusão simples, sem trauma ou fratura, tendo sido preservado no empate por 1 a 1 com o Coritiba apenas por precaução. O zagueiro, de 25 anos, foi anunciado pelo Botafogo no dia 4 de setembro por empréstimo junto a equipe alemã, do Hoffenheim. Desde que chegou atuou em apenas duas partidas, mesmo com esse curto período de tempo conseguiu conquistar a confiança do treinador Tite e assumiu a titularidade na defesa do Alvinegro.

Carreira do jogador

Arthur Chaves foi formado nas categorias de base do Avaí mas ficou pouco tempo vestindo a camisa da equipe catarinense pelos profissionais. Em apenas 2 anos e 27 jogos, ele foi contratado pelo Académico de Viseu, da segunda divisão de Portugal.

Por lá, o zagueiro se tornou um dos grandes destaques e principais peças da equipe. Em pouco tempo, o Hoffenheim, clube alemão que faz parte da mesma rede de clubes contratou ele por um valor de 6 milhões de euros (cerca de R$36 milhões na cotação de época), quantia surpreendente visto que era um jogador sem experiência em primeira divisão.

Em seu primeiro ano na Alemanha ele foi titular, atuando em 34 jogos com a camisa do Hoffenheim. Mas na temporada seguinte, após a equipe se reforçar, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado para o Augsburg, mas sem conseguir se firmar também.

Agora, Arthur Chaves chega ao Botafogo para seu segundo empréstimo consecutivo, mas com uma obrigação de compra de 6 milhões de euros (algo em torno R$ 35,8 milhões), caso ele consiga atingir as metas estipuladas no contrato.