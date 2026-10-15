Head scout do Botafogo, Brunno Noce - Reprodução / Instagram

Head scout do Botafogo, Brunno NoceReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2026 08:49 | Atualizado 15/10/2026 09:09

O head scout do Botafogo , Brunno Noce, responsável por gerenciar desde o futebol profissional até as categorias de base do clube, revelou detalhes sobre como funciona o trabalho do departamento da análise de desempenho no Alvinegro. Em entrevista para a plataforma 'TransferRoom', ele afirmou que uma das principais estratégias do Glorioso também passa por revender atletas de destaque.

"Meu trabalho hoje está em gerenciar o departamento de scout do clube inteiro, desde o profissional até as categorias de base. Hoje, temos uma grande equipe de scouting, com seis scouts cobrindo diversas áreas do mundo, incluindo toda a América do Sul, América do Norte e Europa", explicou.

Na avaliação de Bruno, uma das funções do departamento é avaliar quais são as melhores alternativas de contratação que possam ser vendidas no futuro, gerando lucro ao Alvinegro.

"Nossa estratégia passa muito por um clube que também pensa em revender. Além de estarmos sempre em busca de reforços para fortalecer o grupo principal, o Botafogo hoje tem um olhar para investimentos que possam dar lucro para o clube e, assim, manter a roda girando de maneira saudável, para que o clube possa estar no âmbito competitivo mais alto possível", avaliou.

Relembre reforços para o segundo semestre

O Botafogo realizou uma série de contratações na última janela de transferências, encerrada no início de setembro. Em meio à dor de cabeça com goleiros que não apresentaram bom desempenho na temporada, o clube contratou dois reforços para a posição: Warleson e Gabriel Batista.

Além disso, o atacante Tiquinho Soares, que já havia passado pelo clube, e o lateral-direito Ziyech, com passagens pela seleção marroquina, também reforçaram o elenco para o segundo semestre.

O clube também contratou os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves, o lateral-esquerdo Paulinho, o meia Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. O Glorioso ainda consolidou a compra em definitivo do defensor Ferraresi, um dos destaques da equipe mesmo enquanto estava emprestado pelo São Paulo.

Comandado por Tite, o Botafogo volta a campo para enfrentar a Chapecoense neste sábado (17), às 18h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.