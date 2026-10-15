Artur em treino do São PauloDivulgação / São Paulo
São Paulo rechaça compra, e Artur deverá voltar ao Botafogo em 2027
Jogador, de 28 anos, está emprestado ao clube paulista até o fim da temporada; opção de transferência em definitivo é de R$ 33,6 milhões
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Danilo elogia início de trabalho de Tite no Botafogo: ‘Bom demais’
Meio-campista analisou as primeiras semanas sob o comando do técnico e comentou a fase artilheira pelo Glorioso nesta temporada, com 13 gols
Scout do Botafogo detalha trabalho no clube: 'Manter a roda girando'
Brunno Noce afirmou que departamento possui profissionais cobrindo diversas áreas do mundo, incluindo toda a América do Sul e Europa
Neto esculacha começo de Tite no Botafogo: 'Quem escala é o filho'
Apresentador criticou sequência ruim do treinador nos primeiros jogos à frente do Glorioso e relembrou suas passagens por Flamengo e Cruzeiro
Danilo se isola como o meia com mais gols no Brasileirão de 2026
Volante do Botafogo marcou contra o Coritiba e evitou a terceira derrota consecutiva na competição desde a chegada do técnico Tite
Tite é absolvido pelo STJD e poderá voltar ao comando do Botafogo
Técnico foi expulso no duelo contra o Vasco e cumpriu a pena contra o Coritiba; agora, está livre para retornar diante da Chapecoense
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