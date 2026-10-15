Artur em treino do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Artur em treino do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 15/10/2026 17:03 | Atualizado 15/10/2026 17:04

O atacante Artur, de 28 anos, deverá voltar ao Botafogo na próxima temporada. O São Paulo decidiu que não irá exercer a opção de compra do jogador, que está emprestado até dezembro. O clube paulista está com um transfer ban ativo na Fifa.

Para ficar com Artur, o São Paulo teria que desembolsar algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,6 milhões na cotação atual). A atual gestão do Tricolor Paulista não tem planos de fazer esse investimento pelo atacante.

Artur chegou ao São Paulo no fim de março sem custo. O clube paulista paga cerca de 60% dos salários do atacante, enquanto o Botafogo fica encarregado pelo restante dos vencimentos de Artur. O atacante fez quatro gols e deu cinco assistências em 31 jogos no São Paulo e tem sido titular.

O Botafogo pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) ao Zenit, da Rússia, para contratar o atacante Artur em janeiro de 2025. O jogador foi trazido para ser a reposição de Luiz Henrique, que acabou sendo negociado com o clube russo.

Apesar da grande expectativa, Artur não conseguiu desenvolver no Botafogo o futebol esperado pelos torcedores. Ele alternou altos e baixos pelo clube carioca e depois de um ano e dois meses acabou sendo emprestado. O contrato do atacante vai até o fim de 2029. Pelo Alvinegro, Artur entrou em campo em 60 partidas, balançou as redes em dez oportunidades e deu cinco assistências pelo clube de General Severiano.

Artur foi revelado pelo Palmeiras, depois foi emprestado para o Novorizontino, Londrina e Bahia. A sua passagem de maior destaque foi pelo Bragantino nas temporadas de 2020 a 2022. O atacante acabou sendo comprado pelo Alvinegro no começo de 2023 por algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na época). Posteriormente, o atleta foi negociado com o Zenit, da Rússia, em janeiro de 2024 por 15 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 80 milhões na época).