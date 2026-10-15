Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/10/2026 15:59

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“Está sendo bom demais no dia a dia. A carreira que tem, os títulos que ganhou, isso fala por si só. Não temos como chegar e apontar o dedo. Ele chegou, abraçou todo mundo, nos blindou. Acho que veio para somar, para construir um time forte”, disse o volante, ao canal oficial do clube.



“O treino é pesado, intenso. Às vezes pedimos para descansar (risos)”, brincou.



O meio-campista também falou sobre a fase artilheira que vive no Alvinegro. Ele já balançou a rede 13 vezes nesta temporada e é o maior goleador do elenco. “Muito feliz. Jamais imaginaria isso, nem nos meus melhores sonhos. No início, brincava para tocarem em mim porque estava brigando pela artilharia (risos). Quero seguir assim para ajudar o grupo”, declarou. “Está sendo bom demais no dia a dia. A carreira que tem, os títulos que ganhou, isso fala por si só. Não temos como chegar e apontar o dedo. Ele chegou, abraçou todo mundo, nos blindou. Acho que veio para somar, para construir um time forte”, disse o volante, ao canal oficial do clube.“O treino é pesado, intenso. Às vezes pedimos para descansar (risos)”, brincou.O meio-campista também falou sobre a fase artilheira que vive no Alvinegro. Ele já balançou a rede 13 vezes nesta temporada e é o maior goleador do elenco. “Muito feliz. Jamais imaginaria isso, nem nos meus melhores sonhos. No início, brincava para tocarem em mim porque estava brigando pela artilharia (risos). Quero seguir assim para ajudar o grupo”, declarou.

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Situação no Campeonato Brasileiro



Na luta para escapar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo soma 36 pontos e ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste momento, quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso do Glorioso será contra a Chapecoense, sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada da competição nacional.



“Estamos nos preparando bem. Sabemos que é uma final para nós. Precisamos aproveitar o incentivo da nossa torcida para ganhar”, avaliou Danilo.

Outras respostas de Danilo



. Mais sobre a fase artilheira: “Gosto muito de vir de trás, como um homem surpresa. Venho aprimorando cada vez mais nos treinos, vejo vídeos para me posicionar melhor, atacar melhor os espaços. Espero continuar nessa pegada até o final da temporada”.



. Reta final do Campeonato Brasileiro: “Temos nove finais pela frente. Esperamos fazer bons jogos para subir na tabela e não precisar fazer conta. Queremos nos livrar logo”.



. Seleção brasileira: “Fiquei feliz pela confiança do Ancelotti em mim. Estar na primeira convocação do novo ciclo é importante para qualquer jogador. Encaro isso como uma preparação para o que vem pela frente, de olho na Copa América, na Copa do Mundo. Espero manter meus bons jogos no Botafogo para poder ajudar também a Seleção”.