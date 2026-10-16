Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/10/2026 08:52 | Atualizado 16/10/2026 08:53

Técnico do Botafogo , Tite pode promover o retorno de Montoro ao time titular no duelo com a Chapecoense, neste sábado (17). O meia-atacante não aparece na escalação desde a derrota por 2 a 0 para o Mirassol , no dia 19 de setembro, no Maião. Aquela partida, além de marcar a estreia do treinador, foi a última antes da pausa no calendário para a Data Fifa.

Situação no Campeonato Brasileiro



Na luta para escapar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo soma 36 pontos e ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste momento, quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. A Chapecoense é a lanterna isolada, com 18.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada