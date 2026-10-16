Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Técnico do Botafogo, Tite pode promover o retorno de Montoro ao time titular no duelo com a Chapecoense, neste sábado (17). O meia-atacante não aparece na escalação desde a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no dia 19 de setembro, no Maião. Aquela partida, além de marcar a estreia do treinador, foi a última antes da pausa no calendário para a Data Fifa.
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O argentino atuou por 45 minutos e saiu no intervalo para dar espaço a Edenilson diante do Leão Caipira. Depois, sofreu uma entorse no tornozelo direito e esteve fora no revés por 2 a 1 para o Vasco, no Nilton Santos. Recuperado, foi relacionado no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, mas começou no banco de reservas e só entrou no decorrer do segundo tempo.

Agora, o camisa 10 aproveitou os treinamentos durante a semana para se recondicionar fisicamente e tem tudo para figurar entre os titulares. O embate com a Chapecoense acontecerá às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Montoro é um dos principais nomes do Glorioso nesta temporada. Ao todo, acumula três gols e seis assistências em 42 jogos. A contribuição do meia-atacante, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Na luta para escapar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo soma 36 pontos e ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste momento, quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. A Chapecoense é a lanterna isolada, com 18.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada