Tiquinho em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tiquinho em treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2026 15:48

O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, deverá ser titular do Botafogo na partida contra a Chapecoense, neste sábado (17), no Nilton Santos, às 18h (de Brasília), pelo Brasileiro. A tendência é que Arthur Cabral fique no banco de reservas.

O veterano já havia sido testado por Tite na posição, antes da partida contra o Coritiba, porém, o técnico resolveu dar mais um voto de confiança a Arthur Cabral, que voltou a ter uma partida abaixo do esperado.

Desde que retornou ao Botafogo, Tiquinho atuou em 43 minutos, somando as partidas contra Bragantino, Fluminense, Vasco e Coritiba. O camisa 9 ficou no banco de reservas na estreia de Tite contra o Mirassol e não entrou em campo.

Arthur Cabral foi titular nas três partidas de Tite no comando do Botafogo, porém, não teve boa atuação e foi substituído em todas. Ele atuou por 60 minutos contra o Mirassol, em 80 minutos contra o Vasco e em 77 minutos diante do Coritiba.

Durante a paralisação por causa da Data Fifa, Tiquinho Soares realizou trabalhos físicos à parte para recuperar sua melhor forma. O veterano estava em condições piores que a maioria dos jogadores do elenco.

Tiquinho Soares participou das conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Ele não teve sucesso no Peixe, nem no Mirassol, clube que também atuou nesta temporada.



O começo de trabalho de Tite pelo Botafogo tem apenas resultados negativos. O comandante dirigiu o clube em três partidas. Duas derrotas, uma para o Mirassol por 2 a 0, em São Paulo, e a outra para o Vasco por 2 a 1, no Nilton Santos, e o empate contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Neste sábado (17), o Botafogo volta a entrar em campo pelo Brasileiro. Necessitado de uma vitória, o Alvinegro irá receber a Chapecoense, lanterna da competição, no Nilton Santos, às 18h (de Brasília).