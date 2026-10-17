Marcão comanda treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão comanda treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/10/2026 16:00 | Atualizado 17/10/2026 19:41

Em meio a disputa da semifinal da Libertadores, o Fluminense terá mudanças e vai poupar os titulares contra o Santos, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Diante da necessidade de preservar os seus principais jogadores, o técnico Marcão pode dar oportunidade para joias da base.

O Fluminense tem dois desfalques certos: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, suspenso, e o volante Martinelli, que sofreu uma torção no joelho esquerdo contra o Palmeiras, na última quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já nomes como Guga, Thiago Silva, Ganso, Hulk e Canobbio devem ser preservados por causa de desgaste físico.

Por causa das mudanças, jovens como o volante Ruan Sales e o atacante Wesley Natã podem receber chances. O atacante foi utilizado nos últimos três jogos e participou de dois gols, com uma assistência de calcanhar para Lucho Acosta na goleada sobre o Coritiba e com um gol de cabeça que manteve o Fluminense vivo na semifinal da Libertadores. Já o meia, por sua vez, é um dos destaques do sub-20.

O jogo também pode servir para Marcão observar algumas peças que já foram titulares na temporada, como Samuel Xavier, Lucho Acosta, Soteldo e Serna. O atacante colombiano, aliás, cresceu de produção desde a chegada do novo treinador e briga com Savarino pela titularidade. Além disso, Renê volta a jogar após se recuperar de lesão e pode ser alternativa para o jogo contra o Palmeiras.

O Fluminense deve ir a campo contra o Santos escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán (Igor Rabello) e Renê; Otávio, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo (Wesley Natã), Serna e Castillo.

Apesar de ocupar o quarto lugar no Brasileirão, o Fluminense tem priorizado a Libertadores desde o início da temporada. Após perder o jogo de ida para o Palmeiras por 2 a 1, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final contra Flamengo ou Estudiantes, da Argentina. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.

