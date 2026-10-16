Riquelme Felipe em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Riquelme Felipe em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 16/10/2026 17:12

Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense nesta sexta-feira (16), o atacante Riquelme Felipe, de 19 anos, participou do treinamento ao lado dos seus companheiros e se mostrou recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, podendo ficar à disposição de Marcão.

O jovem sofreu a contusão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa durante a Data Fifa e ficou de fora dos últimos três jogos do Fluminense. Apesar de não ser figura frequente entre os titulares, o atacante havia participado da vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 3 a 1, no último jogo antes da paralisação da temporada por conta das partidas da seleção brasileira.

Porém, com a lesão, Riquelme Felipe precisará recuperar espaço, porque além de Canobbio, Serna, Soteldo e Savarino, Wesley Natã, que entrou nas últimas três partidas do Fluminense, anotou um gol e deu uma assistências, conseguindo se destacar bastante na equipe principal.

Com a recuperação de Riquelme, o Fluminense diminui a lista de jogadores no departamento médico. Neste momento, apenas John Kennedy, em recuperação de lesão ligamentar no joelho, e Martinelli, se recuperando de uma entorse na mesma região, estão machucados.



Os atacantes Matheus Reis e Cano fazem processo de transição para o campo depois de sofrerem lesões mais graves na temporada. Alisson, que lida com uma questão física no quadril, também está em transição e deve retornar em breve.

Para a partida contra o Santos neste domingo (18), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense deverá entrar em campo com algumas mudanças. A tendência é que Renê, que também não jogou depois da Data Fifa por causa de um problema no tornozelo direito, tenha chances de começar jogando contra o Peixe.

Em quarto lugar no Brasileirão, o Fluminense deve priorizar o jogo de volta da semifinal da Libertadores, que irá acontecer na próxima quarta-feira (21), em São Paulo, contra o Palmeiras. O Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para avançar para a final da competição.