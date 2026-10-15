Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves / Fluminense
Thiago Silva é sincero sobre gramado do Palmeiras: 'Não gosto'
Experiente zagueiro foi um dos jogadores que liderou movimento nas redes sociais em 2025 contra campo sintético no futebol brasileiro
Missão difícil no estádio do Palmeiras
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Wesley Natã faz história pelo Fluminense com gol: 'Ficha não caiu'
Jovem atacante de 18 anos dá sobrevida ao Tricolor na semifinal da Libertadores de 2026 e tenta manter pés no chão com boa fase
Fluminense tropeçou em outras semifinais de Libertadores e avançou
Gol no fim mantém a confiança do elenco tricolor, e Canobbio e Thiago Silva apontam o que precisa ser feito diferente na volta
Marcão vê Fluminense efetivo e elogia Wesley Natã: 'Está crescendo'
Tricolor precisará vencer o Palmeiras por dois gols de diferença na próxima quarta-feira (21) em São Paulo para se classificar para final
Arias diz que não se abala com vaias e alfineta: 'Estou na história'
Jogador, de 28 anos, foi hostilizado por torcedores do Fluminense durante toda a partida da semifinal da Libertadores no Maracanã
Thiago Silva elogia atuação e mantém esperança em jogo de volta
Zagueiro, de 42 anos, destacou domínio do Fluminense no Maracanã, mas lamentou 'bobeiras' em gols do Palmeiras na partida de ida
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