Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/10/2026 13:02

o gramado sintético do Nubank Parque, o que deixa muitos jogadores desconfortáveis, como Thiago Silva.

O Fluminense perdeu em casa por 2 a 1 o jogo de ida da semifinal da Libertadores e agora terá que conseguir a virada sobre o Palmeiras em São Paulo. Além de precisar de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar (ou de um para levar aos pênaltis), o time terá de encarar, como Thiago Silva.

"Sabemos que é um gramado sintético, muito mais rápido que o Maracanã. A gente vai ter que se adaptar, faz parte. É sempre desconfortável jogar num campo sintético, mas a gente não vai levar isso como desculpa. Não gosto, porém o momento é importante e sabemos o que precisamos fazer para poder vencer", afirmou aos jornalistas na zona mista.



O experiente zagueiro de 42 anos sempre que pode evita jogar neste tipo de campo, para não sofrer com alguma lesão. Entretanto, não terá alternativa na quarta-feira (21), se quiser ajudar a manter vivo o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Fluminense.



"A gente fala sempre de campo sintético que não gosta de jogar, mas o Palmeiras é o menos culpado se permitem jogos neste tipo de gramado. Assim como os outros", completou.



Thiago Silva foi um dos líderes do movimento dos jogadores contra o gramado sintético em fevereiro de 2025. O zagueiro do Fluminense, além de Neymar, Lucas, Gabigol, entre outros, divulgaram nas redes sociais o manifesto "Não ao Gramado Sintético", para pedir jogos apenas em grama natural.



Missão difícil no estádio do Palmeiras



Além da questão do gramado, o Fluminense também terá de superar o péssimo retrospecto no Nubank Parque. Desde a inauguração do estádio, foram 12 partidas disputadas contra o Verdão, com apenas uma vitória.



O 1 a 0 sobre o Palmeiras, em dezembro de 2024, entretanto, foi muito importante e decisivo. O placar garantiu a permanência do Tricolor na Série A do Brasileirão.



O problema é que foram outras nove derrotas, sendo oito seguidas. Apesar do desempenho ruim no estádio, o Fluminense também não perdeu no último encontro, em 2025, ficando no empate em 0 a 0.



"Jogo perfeito a gente não vai fazer, perfeição não tem como. O que me leva a crer que vamos fazer um bom jogo é acreditar no trabalho que a gente vem fazendo. A gente espera levar esse ânimo, principalmente do gol do Wesley, para fazer um grande jogo e tentar a classificação", completou Thiago Silva.

