Wesley Natã marcou o gol que deu esperança aos tricolores - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Wesley Natã marcou o gol que deu esperança aos tricoloresReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 07:11



O Fluminense viveu a decepção da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras , mas o gol de Wesley Natã transformou o ambiente de tristeza em esperança. Até porque essa não é a primeira que o Tricolor não consegue vencer o jogo de ida da semifinal de Libertadores, sendo que, nas outras outras duas vezes, conseguiu se classificar.

Coincidentemente, em 2008 e 2023 o time também sofreu dois gols e ficou atrás, com a diferença que contra Boca Juniors e Internacional, ao menos conseguiu arrancar um empate salvador em 2 a 2 para não ir em desvantagem na volta. Agora, a situação é mais complicada, com a derrota em casa.

Mesmo assim, a confiança numa virada é total no elenco tricolor. Afinal, uma vitória simples em São Paulo levará a disputa para os pênaltis. Por isso, o gol marcado nos acréscimos é um aviso que o Time de Guerreiros seguirá lutando.



"O gol foi muito importante, a gente precisava. Ninguém sabe melhor a história que conta o Fluminense de muitos anos atrás que sempre está vivo. Temos que acreditar até o final. Quando eu cheguei, todo mundo falou que era o Time de Guerreiros e vamos apresentar isso lá em São Paulo. Com muita fé", avisou Canobbio.



Hulk também vê o resultado no Maracanã como possível de ser revertido na volta: "Tem que acreditar até o final. Temos plenas condições de classificar lá em São Paulo."



Thiago Silva é outro que demonstra confiança mesmo com a derrota. Ele mesmo já vivenciou algo parecido em 2008, quando o Fluminense perdia por 2 a 1 para o Boca Juniors e um gol salvador de Thiago Neves, também com falha do goleiro assim como contra o Palmeiras, recolocou o time na disputa.



"Se tivesse sido 2 a 0 também não estaria resolvido. Mas da forma como foi, tem que ter esperança, e a torcida demonstrou isso no final. É difícil perder jogo em que sai aplaudido, mas a torcida sai confiante de que pode haver uma reviravolta", disse o capitão tricolor.



Thiago ainda relembrou a última vitória do Fluminense sobre o Palmeiras em São paulo, na última rodada do Brasileirão de 2024, resultado que livrou o time do rebaixamento.

O que o Fluminense precisa fazer diferente



Ainda assim, o zagueiro apontou o que é preciso mudar em relação à partida do Maracanã:

"De repente preencher um pouco mais a área, deixar eles um pouco mais desconfortáveis. A gente teve um primeiro tempo muito agressivo na roubada de bola, mas Hulk estava um pouco isolado, no meu entender. A gente vai tentar consertar, se tem mais jogadores na área a preocupação deles aumenta. Um extremo do lado oposto entrar para Hulk ter um pouco mais de liberdade, seja um ou dois metros, para ele girar e finalizar. Isso ajuda muito", avaliou.

Canobbio também vê outra mudança importante para o Fluminense conseguir vencer o Palmeiras fora de casa e voltar ao Rio com a vaga na final da Libertadores.

"No próximo jogo Tem que ser mais efetivo, que é o que faltou", apontou o uruguaio.