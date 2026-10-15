Wesley Natã manteve vivo o clube carioca no confronto - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Wesley Natã manteve vivo o clube carioca no confrontoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 12:24

tornou-se o mais jovem a fazer um gol pelo clube em um mata-mata da Libertadores, justamente o seu primeiro pelos profissionais, na Wesley Natã retribuiu da melhor maneira possível a expectativa criada pela torcida, que fez muita festa quando ele foi chamado para entrar. O novo xodó do Fluminense não apenas manteve vivo o sonho da final como também, justamente o seu primeiro pelos profissionais, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras

Wesley Natã pensou no título de 2023 antes do jogo



Aos 18 anos e 179 dias, o atacante superou com sobras o antigo detentor da marca pelo Tricolor. Biel tinha 20 anos e 134 dias, segundo a Conmebol, quando abriu o placar no 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pelas quartas de final da Libertadores de 2021.



Entretanto, o mais jovem a fazer um gol pelo Fluminense em todos os jogos da Libertadores é Kayky, que tinha 17 anos e 329 dias. Foi no empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na fase de grupos da edição de 2021.

"Um sonho realizado marcar um gol com a camisa do Fluminense, que é tão gigante. A ficha ainda não caiu, juro para você. Ainda tenho que ver o gol em casa, com a minha família. Sei que não foi o resultado que a gente queria, mas o jogo não acabou. Tem a próxima semana para a gente ir em busca da classificação", afirmou Wesley Natã.

O jovem é mais um Moleque de Xerém a ter papel importante em um jogo do Fluminense na Libertadores. O mais marcante, claro, foi John Kennedy, herói do título de 2023. Por coincidência, a conquista de três anos atrás passou na cabeça de Wesley Natã antes da partida contra o Palmeiras.



"No hotel, eu me lembrei de 2023, quando ainda estava em xerém torcendo. E hoje vivo esse momento maravilhoso, ainda mais fazendo gol", revelou.



Titular em breve do Fluminense



Wesley Natã emendou a terceira partida seguida entrando no segundo tempo e mais uma vez deixa a sua marca. Contra o Coritiba, deu uma assistência de calcanhar para Lucho Acosta, no quarto gol da goleada por 4 a 0.



As oportunidades reapareceram após um longo período sem jogar pelos profissionais, desde maio. Fruto da evolução do atacante nos treinos, assim como dos conselhos de Fred , técnico do sub-20.

E a tendência é que mais chances apareçam a partir de agora, como o técnico Marcão adiantou: "Está crescendo, jogando jogos importantes, trabalhando muito no dia a dia e por isso está tendo oportunidade. Em algum momento vai chegar o momento dele de sair jogando".



Enquanto essa primeira chance entre os titulares não vem, Wesley Natã prefere manter os pés no chão e não tem pressa para estrear como titular.



"Isso é questão de tempo, trabalhando muito com humildade, pezinho no chão para conseguir meu espaço. O grupo está muito unido, maravilhoso, e vamos construir passo a passo. Os jogadores me dão muita moral para chegar dentro de campo e fazer o que eu sei. Estou muito feliz por isso”, completou.



Um dos jogadores que ajudam o jovem atacante no dia a dia é o experiente Thiago Silva, que não poupou elogios.



"Wesley é uma grande joia que nós temos. O Fluminense é privilegiado por formar esse tipo de jogador. Eu digo isso de coração aberto. É um menino muito humilde, que escuta bastante. Ele vem trabalhando bem no profissional e quando está com o Fred na base. Isso enche não só eu, mas o clube de esperança que esse moleque vai arrebentar", elogiou o zagueiro.

