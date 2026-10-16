Martinelli é o dono do meio-campo tricolor e um dos maiores destaques do futebol brasileiro no ano - MARINA GARCIA/FLUMINENSE F.C.

Martinelli é o dono do meio-campo tricolor e um dos maiores destaques do futebol brasileiro no anoMARINA GARCIA/FLUMINENSE F.C.

Publicado 16/10/2026 11:25

Fluminense pode ter um desfalque importante para a sequência da temporada. O volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 , na última quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e virou dúvida para a partida de volta. A presença do jogador depende da evolução nos próximos dias.

Martinelli já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e não está descartado para o jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. Porém, a tendência é que o jogador desfalque o Fluminense contra o Santos, no domingo (18), às 16h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão, visando a recuperação para a Libertadores.

Martinelli sentiu dores no joelho esquerdo durante o primeiro tempo. O camisa 8 foi substituído no intervalo por Hércules. O volante já vinha reclamando de incômodo na região nos últimos dias e, por isso, a decisão foi de preservá-lo para evitar um problema mais grave. Apesar do susto, o jogador deixou o Maracanã andando normalmente e sem a necessidade de imobilizar a área.

O desgaste físico ligou um alerta no Fluminense. Convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia, Martinelli não teve descanso, diferentemente do restante do elenco. Após a Data Fifa, ele atuou os 90 minutos na goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 e foi titular nas derrotas diante do Flamengo (1 a 0) e Palmeiras (2 a 1).

Um dos destaques do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Revelado nas categorias de base do clube, o volante subiu para o profissional em 2020 e se tornou o jogador formado em Xerém com mais jogos na história, com 337 partidas até o momento. O camisa 8 fez parte das conquistas do bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).