Casal de idosos foi atingido por uma bomba durante jogo do Fluminense dentro do Maracanã - Reprodução

Casal de idosos foi atingido por uma bomba durante jogo do Fluminense dentro do MaracanãReprodução

Publicado 16/10/2026 17:15

A festa da torcida do Fluminense na semifinal da Libertadores quase virou uma tragédia para uma família de tricolores. A alegria de estar presente no Maracanã junto com os pais deu lugar a um susto após uma bomba atingir o braço do pai e a perna da mãe dentro do Setor Sul do estádio. Em publicação nas redes sociais, a torcida Juliana Veloso lamentou o episódio e questionou a segurança do local.

"Ontem, na semifinal da Libertadores, a festa estava linda. Até que uma bomba passou pelo braço do meu pai e atingiu a perna da minha mãe. Saímos do jogo para o ambulatório, com eles feridos, assustados e com a pressão nas alturas. Meu pai, que tinha voltado ao estádio este ano depois de anos afastado pela violência, talvez não volte mais", disse a torcedora.

Juliana Veloso compareceu ao Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A torcedora tricolor estava junto com o pai Jonias Marcos Veloso, de 68 anos, e a mãe Wilma Veloso, de 64. Após a bomba estourar no local, o homem ficou desorientado, enquanto a mulher, que fez uma cirurgia vascular este ano, ficou ferida. Segundo a filha, a pressão dos dois disparou.



O casal de idosos recebeu atendimento no ambulatório do Maracanã e passa bem. O susto foi grande, mas não apaga a falha da segurança. Juliana Veloso relatou que havia crianças perto deles e ressaltou que poderia ter acontecido pior. A torcedora tricolor também questionou o protocolo de revista do estádio e cobrou penalização aos responsáveis, já que o local possui biometria facial.

"Bombas não entram sozinhas num estádio com revista e biometria. Alguém jogou, e alguém deixou entrar. Tinha criança em volta. Podia ter sido muito pior. O que aconteceu com meus pais não pode ser normalizado. Já estamos formalizando tudo e vamos cobrar até o fim, para que nenhuma outra família troque o Maracanã pelo ambulatório", completou.

A reportagem do DIA entrou em contato com o Maracanã para falar sobre o episódio. O caso está sendo apurado internamente.

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