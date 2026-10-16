Casal de idosos foi atingido por uma bomba durante jogo do Fluminense dentro do MaracanãReprodução
Casal de idosos é atingido por bomba no Maracanã em jogo do Fluminense
Episódio ocorreu dentro do Setor Sul e eles foram atendidos no ambulatório do estádio. Filha questiona segurança do local em partidas
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