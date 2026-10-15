Torcida do Fluminense esgotou os ingressos contra o Palmeiras - Reginaldo Pimenta

Torcida do Fluminense esgotou os ingressos contra o PalmeirasReginaldo Pimenta

Publicado 15/10/2026 14:05

Fluminense ficou em situação delicada na disputa por uma vaga na final da Libertadores. Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal, o Tricolor vai precisar reverter o placar na volta, dia 21, em São Paulo. Além disso, o resultado representou a primeira derrota dos tricolores em 35 anos com mais de 60 mil torcedores no estádio.

A última vez que o Fluminense perdeu com mais de 60 mil torcedores no Maracanã tinha acontecido em 1991. Na época, o Tricolor perdeu para o Bragantino por 1 a 0, pelo Brasileirão, diante de 80 mil presentes. Já contra o Palmeiras, mais de 69 mil torcedores estiveram presentes no estádio. Também foi a primeira derrota do Time de Guerreiros neste século com público de mais de 60 mil.

Melhor mandante do Brasileirão ao lado de Flamengo e Palmeiras, o Fluminense também não perdia para um adversário interestadual no Maracanã há mais de um ano. A última derrota havia acontecido em setembro do ano passado, quando perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor poupou os titulares visando um confronto decisivo pela Sul-Americana.



Apesar da derrota para o Palmeiras, o gol de Wesley Natã no fim deu sobrevida e trouxe esperança para o Fluminense. Para conseguir avançar à final da Libertadores, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Recorde de público do Fluminense no Maracanã

Com mais de 69 mil torcedores presentes diante do Palmeiras, o Fluminense registrou o seu maior público do ano, sem considerar clássicos. Além disso, também foi o maior público do clube após a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. O recorde anterior foi na semifinal da Libertadores de 2023, quando mais de 67 mil torcedores estiveram presentes no empate com o Internacional.

Os maiores públicos do Fluminense desde a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 foram registrados após a pandemia. Em 2022, ultrapassou a marca de 60 mil pela primeira vez na despedida de Fred, quando 63 mil tricolores estiveram presentes. No mesmo ano, registrou 60 mil contra o Fortaleza, na Copa do Brasil.

Em 2023, o Fluminense teve o seu melhor ano de média de público na história. O Tricolor colocou mais de 60 mil em quatro jogos da Libertadores. Na final, foram 69.202 presentes, mas o jogo era considerado campo neutro. Em 2024, mais de 61 mil acompanharam a vitória sobre a LDU, do Equador, na Recopa. Por fim, neste ano foram dois jogos com mais de 60 mil, incluindo o recorde de 69 mil contra o Palmeiras.

Maiores públicos do Fluminense no Maracanã desde 2013:

2026: 69.039

2025: 52.268

2024: 61.217

2023: 67.515

2022: 63.707

2021: 48.198

2020: 17.771

2019: 57.703

2018: 39.157

2017: 45.977

2016: 43.691

2015: 34.895

2014: 50.687

2013: 44.699

*O levantamento não considerou clássicos