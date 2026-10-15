Wesley Natã comemorando gol na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2024 - Leonardo Brasil/FFC

Wesley Natã comemorando gol na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2024Leonardo Brasil/FFC

Publicado 15/10/2026 18:49

Em 2024, o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17, com o grupo que posteriormente ficaria conhecido como "esquadrilha tricolor". O jovem Wesley Natã, com apenas 16 anos, era um dos grandes nomes da equipe.

A final do Brasileirão da categoria foi decidida entre as bases de Fluminense e Palmeiras, em jogo único, com mando da equipe que tinha a melhor campanha, naquele caso o Alviverde. O Tricolor abriu o placar de pênalti com gol de Isaque, atualmente no Shakhtar Donetsk, e depois Wesley surgiu para ampliar driblando o goleiro, garantindo o título do clube das Laranjeiras.

Wesley Natã já foi decisivo pelo Fluminense jogando contra o Palmeiras no Nubank Parque. O garoto marcou um dos gols na final que consagrou o Flu campeão brasileiro sub-17 em 2024. #CentralFluminense https://t.co/Cl8Aq2ngXo — Wilson Fort (@wilsonmafort) October 15, 2026

O garoto de 18 anos estreiou no profissional em abril de 2025, no empate em 1 a 1 com o Unión Española (CHI), pela Copa Sul-Americana. Porém, só começou a ter sequência no time principal neste ano, sob comando de Marcão.

Desde então, suas atuações vêm impressionando os torcedores, pelo seu estilo veloz e driblador e pela boa tomada de decisões, mesmo ainda jovem.

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Após dar assistência com apenas um minuto em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Brasileirão, e uma boa contribuição ofensiva na derrota por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, Wesley Natã voltou a entrar bem, desta vez balançando as redes.

O gol marcado pelo ponta nesta quarta-feira (14) serviu como uma dose de esperança para a equipe tricolor se manter viva no confronto, que será decidido em São Paulo, no Nubank Parque.

Jogo de volta

Agora, fica a expectativa para ver se a joia irá entrar em campo no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. A partida será na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo