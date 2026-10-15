Marlon Freitas comemorando o segundo do Palmeiras marcado na vitória sobre o Fluminense - MAURO PIMENTEL / AFP

Marlon Freitas comemorando o segundo do Palmeiras marcado na vitória sobre o FluminenseMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 15/10/2026 16:15

Fluminense, Marlon Freitas tem um histórico de boas atuações contra sua ex-equipe. Esse costume se repetiu na vitória por 2 a 1 do Palmeiras, com gol dele, pela semifinal da Libertadores, nesta última quarta-feira (14), no Maracanã. Revelado pelo, Marlon Freitas tem um histórico de boas atuações contra sua ex-equipe. Esse costume se repetiu na, com gol dele, pela semifinal da Libertadores, nesta última quarta-feira (14), no Maracanã.

Desde sua saída do Tricolor, o jogador teve a oportunidade de enfrentá-lo em 16 jogos. Desses encontros, saiu vitorioso em 14, com 87% de aproveitamento. Além disso, mesmo atuando como volante, marcou gol cinco vezes contra seu ex-clube.

Marlon estreou com a camisa de Fluminense na temporada de 2015, mas seu começo não foi muito positivo, sendo alvo de muitas críticas por parte dos torcedores e de recorrentes empréstimos para equipes de menor expressão, sem conseguir se firmar em nenhuma delas. Mesmo assim, ele só foi sair do clube tricolor no começo de 2020, quando assinou com o Atlético-GO.

No novo clube, se tornou titular absoluto e protagonista. No Atlético-GO, começou a construir a fama de carrasco do Fluminense. Em seu primeiro reencontro, foi um dos responsáveis diretos por eliminar o Tricolor da Copa do Brasil, marcando um dos gols. Nas outras quatro partidas contra os tricolores com a camisa do clube goiano, também saiu com a vitória.

O bom desempenho no Atlético-GO chamou a atenção do Botafogo. No Glorioso conseguiu manter sua sequência e chegou a 12 vitórias seguidas contra o Fluminense. A primeira derrota aconteceu apenas em setembro de 2025, mais de cinco anos depois de ter deixado o Tricolor das Laranjeiras.

Por fim, no começo deste ano, Marlon Freitas foi um dos grandes reforços do Palmeiras para a temporada. Desde então foram apenas três confrontos, com o jogador saindo vitorioso em dois. O último foi pela semifinal da Libertadores, nesta última quarta-feira (14), em que o Alviverde derrotou o Fluminense por 2 a 1, e novamente com o volante sendo decisivo, marcando o segundo gol do time paulista.

Marlon Freitas volta a reencontrar o clube que o revelou na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com a derrota na partida de ida, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza