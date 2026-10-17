Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara Sub-20 - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara Sub-20Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 17/10/2026 17:30 | Atualizado 17/10/2026 19:39

Fluminense é campeão da Taça Guanabara Sub-20. Com grande atuação, os Moleques de Xerém venceram a Portuguesa-RJ por 4 a 1, neste sábado (17), no Estádio Marcelo Vieira, e conquistaram o primeiro título sob o comando de Fred, de forma invicta. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Murilo Dourado, duas vezes, Paulinho e Gabriel Renan.

Após vencer o Maricá por 3 a 0, o Fluminense chegou na última rodada na liderança e sendo o único invicto na competição, com oito vitórias e dois empates em dez jogos. Mesmo desfalcado de peças importantes como Gustavo Félix, Ruan Sales, Wesley Natã e Keven Samuel, os Moleques de Xerém venceram a Portuguesa, penúltima colocada, por 4 a 1.



O time comandado por Fred marcou gols em todos os 11 jogos da Taça Guanabara. O Fluminense chegou para a última rodada em uma sequência de quatro partidas seguidas sem sofrer gols. O grande destaque da vitória sobre a Portuguesa foi Paulinho, que marcou um gol. O jovem chegou a cinco participações diretas nos últimos quatro duelos.

Ídolo do Fluminense, Fred teve duas passagens vitoriosas como jogador. Entre 2009 e 2016, fez história com os títulos do Brasileirão de 2010 e 2012, além do Carioca de 2012. Ele também foi figura fundamental na arrancada histórica pela permanência na elite, em 2009. Depois, retornou em 2020 e foi campeão estadual em 2022. Ele se despediu como o segundo maior artilheiro da história do clube com 199 gols.

Com o título da Taça Guanabara, o Fluminense avança às quartas de final do Campeonato Carioca com a melhor campanha geral e, por isso, terá a vantagem do empate, além de ter direito ao mando de campo na segunda partida. O Tricolor enfrentará o Nova Iguaçu, nos próximos dois sábados. Caso vá para a final do Carioca, os Moleques de Xerém também terão o direito de mandar o jogo de volta da decisão.