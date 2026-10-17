Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara Sub-20Leonardo Brasil / Fluminense FC
Fluminense conquista primeiro título com Fred no Sub-20
Invicto sob o comando do ídolo, Moleques de Xerém vencem a Portuguesa por 4 a 1 e são campeões da Taça Guanabara da categoria
Fluminense conquista primeiro título com Fred no Sub-20
Invicto sob o comando do ídolo, Moleques de Xerém vencem a Portuguesa por 4 a 1 e são campeões da Taça Guanabara da categoria
Marcão poupa titulares, e joia pode ganhar chance no Fluminense
Técnico vai preservar os principais jogadores de olho no jogo da volta contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores
Casal de idosos é atingido por bomba no Maracanã em jogo do Fluminense
Episódio ocorreu dentro do Setor Sul e eles foram atendidos no ambulatório do estádio. Filha questiona segurança do local em partidas
Riquelme Felipe treina, e pode voltar ao Fluminense nos próximos jogos
Jogador sofreu a contusão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa durante a Data Fifa e ficou de fora dos últimos três jogos
Martinelli sofre torção no joelho e pode desfalcar Fluminense na semi
Volante foi substituído no primeiro tempo da derrota para o Palmeiras, e presença no jogo de volta depende da evolução no próximos dias
Jornalista reprova espetada de Arias: 'Deve a carreira ao Fluminense'
Eric Faria, comentarista da Globo, criticou o colombiano do Palmeiras por declarações direcionadas à torcida tricolor, no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.