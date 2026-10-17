Igor Thiago deu assistência, mas não evitou a derrota do BrentfordGlyn Kirk / AFP

Mais artigos de Rodrigo Souza
Rodrigo Souza
Com um a mais desde os minutos finais do primeiro tempo, o Liverpool voltou a vencer e encostou no G-4 do Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, os Reds aproveitaram a superioridade numérica e venceram o Brentford por 2 a 1, neste sábado (17), pela sétima rodada, com gols de Victor Muñoz e Alexander Isak. Já os donos da casa marcaram com Lewis-Potter, com assistência de Igor Thiago.
Leia mais: Manchester City vence Ipswich e segue na liderança do Inglês
Com a vitória, o Liverpool chegou a 12 pontos e subiu para o quinto lugar, encostando mais uma vez no G-4 do Campeonato Inglês. Já o Brentford, por sua vez, perdeu a invencibilidade e sofreu a sua primeira derrota  na competição, e caiu para o sexto lugar com dez pontos. Os Reds voltam a campo na próxima terça-feira (20), às 16h (de Brasília), contra o Villarreal, em Anfield, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
O jogo foi repleto de polêmicas. O primeiro tempo foi marcado por intervenções do VAR, que corrigiu decisões de campo. Primeiro, o Liverpool teria um pênalti a favor após MacAllister ser derrubado na área, mas a arbitragem voltou atrás na decisão. Depois, o árbitro de vídeo identificou uma agressão de Yarmoliuk em Jacquet antes de cobrança de escanteio, e o juiz aplicou o cartão vermelho.
Leia mais: Em jogo discreto de João Pedro, Chelsea bate Everton no Inglês
Antes de ficar com um a menos, o Brentford abriu o placar com Lewis-Potter aos 44 minutos do primeiro tempo. Igor Thiago fez lindo cruzamento e colocou a bola na cabeça do lateral-esquerdo, que cabeceou sem chances de defesa para Alisson. Porém, a expulsão de Yarmoliuk aos 53 minutos da primeira etapa foi um banho de água fria para os donos da casa.
Com um a mais, o Liverpool dominou as ações no segundo tempo e conseguiu a virada. O empate aconteceu aos 17 minutos, em jogada individual de Victor Múñoz. O ex-Real Madrid arrancou em velocidade, driblou a marcação e finalizou para marcar um belo gol. Depois, aos 24, Isak mostrou oportunismo, ganhou a bola na área e marcou o gol da virada dos Reds.