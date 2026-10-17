Igor Thiago deu assistência, mas não evitou a derrota do BrentfordGlyn Kirk / AFP
Igor Thiago dá assistência, mas Liverpool vence Brentford de virada
Com um a mais desde o primeiro tempo, Reds se recuperam de derrota para o Manchester City e encostam no G-4 do Campeonato Inglês
Barcelona iguala o Real e faz melhor início da história do Espanhol
Barça goleou o Betis por 5 a 2, neste sábado (17), fora de casa, e pode bater o recorde justamente contra o próprio rival, no dia 25
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